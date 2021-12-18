Австрія посилює правила в'їзду через поширення омікрон-варіанта коронавірусу

З понеділка, 20 грудня, Австрія дозволить в'їзд до країни лише за наявності бустерної (третьої) дози щеплення від коронавірусу, негативного результату ПЛР-тесту, доказу про одужання від COVID-19 або за умови відбуття карантину відразу після прибуття до країни. Про це ідеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я країни, передає dpa у суботу, 18 грудня.

Повідомляється, що особи, які перебуватимуть на домашньому карантині, після його завершення будуть зобов'язані отримати негативний результат ПЛР-тесту.

Винятки з правил

Декілька категорій громадян уряд звільнив від жорсткіших правил. Серед них вагітні жінки та особи, яким не можна робити щеплення за станом здоров'я. За наявності відповідної медичної довідки, вони зобов'язані доводити наявність вакцинації або одужання від COVID-19. До винятків потрапили також діти до 12 років.

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Натомість дітям, старшим за 12 років, буде дозволено в'їжджати до країни за наявності трьох негативних результатів тестування на коронавірус, зроблених за тиждень.

"Ці суворіші правила в'їзду створюють великі проблеми, особливо для людей, які подорожують на різдвяні свята. Однак вони необхідні, особливо в цей час, для протидії поширенню омікрон-варіанта в Австрії", - наголосив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфґанґ Мюкштайн (Wolfgang Mukstein).

Як повідомлялося, Австрія продовжила локдаун в країні до 7 лютого, але послабила режим для невакцинованих громадян на зимові свята. Пом'якшення карантинних обмежень діятиме на Різдво і Новий рік.

Раніше через поширення омікрон-варіанта коронавірусу Італія вдалася до посилення правила в'їзду до країни. Зокрема, для українців з 16 грудня до 31 січня заборонені необов'язкові поїздки, зокрема туристичні.

Між тим перший офіційно зафіксований випадок зараження новим омікрон-варіантом коронавірусу зафіксували в Україні. Хворою виявилася людина, яка повернулася з ОАЕ.