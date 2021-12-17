Австрія змінить COVID-обмеження для невакцинованих на Різдво і Новий рік 

В Австрії на час Різдва та Нового року тимчасово скасують карантинні обмеження для невакцинованих проти коронавірусу. Про послаблення обмежень повідомив міністр охорони здоров'я Вольфґанґ Мюкштайн (Wolfgang Mückstein) передає Reuters у п'ятницю, 17 грудня.

Пом'якшення локдауну на період свят означає, що у громадян не вимагатимуть пред'явлення довідок про щеплення від коронавіурсу або одужання від COVID-19 протягом 24, 25 та 26 грудня, а також 31 грудня. Невакцинованим людям дозволять збиратися на зустрічі групами до 10 осіб. Натомість ті люди, які мають підтвердження вакцинації двома дозами, зможуть святкувати групами до 25 осіб.

Читайте також: Батогом, чи пряником? Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Ще одна зміна святкових правил стосується комендатської години. Лише у новорічну ніч буде скасовано обмеження на роботу ресторанів і кафе до 23:00.

Нагадаємо, 12 грудня у Австрії закінчився тритижневий жорсткий карантин для вакцинованих громадян. У країні дозволили відкриття магазинів, театрів, музеїв та інших культурних або розважальних заходів. Хоча загалом локдаун було продовжено до 7 лютого.

Мюкштайн заявив, що запроваджений раніше карантин полегшив ситуацію з COVID-19, що дозволило пом'якшити карантинні правила на свята. Проте, він попередив, що ситуація все ще серйозна. "Ми повинні зробити Різдво можливим у сім'ї", - сказав міністр. Мюкштайн закликав усіх "продовжувати проявляти обережність", особливо у світлі поширення омікрон-варіанта, який, на думку вчених, значно небезпечніший за попередні варіанти коронавірусу.

Читайте також: "Ми теж люди": у Відні протестували проти нових антиковідних обмежань

Впродовж останніх кількох тижнів щодня у Австрії фіксується близько трьох тисяч нових хворих на коронавірус за добу. Усього з початку пандемії у країні коронавірусом заразилося 1,24 мільйона громадян, померли 13,5 тисячі. Введені урядом зміни карантинних правил є загальнонаціональними, однак кожна з дев'яти федеральних земель Австрії може ввести суворіші обмеження, але не може пом'якшити правила.