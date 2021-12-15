Бустерна доза вакцини - перепустка за кордон? (відео)

Головна мета бустеру - посилити захист, оскільки через пів року після вакцинації кількість антитіл у крові різко зменшується. Це вже засвідчило чимало міжнародних досліджень. Ізраїль був однією з перших країн, яка запровадила масове третє щеплення від COVID-19. Успіх був моментальний - у країні різко знизився добовий приріст заражень. Тепер через поширення омікрону, нового варіанту коронавірусу, такі країни, як США, Великобританія, Німеччина офіційно закликають всіх дорослих громадян щеплюватися втретє. Експерти прогнозують, що незабаром чимало країн вимагатимуть третього щеплення для перетину їхніх кордонів. То коли можна буде отримати третє щеплення в Україні?