 Ізраїль пропонуватиме четверту дозу вакцини від COVID-19 літнім людям та медикам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2022

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Новини

Ізраїль пропонуватиме четверту дозу вакцини від COVID-19 літнім людям та медикам

Очікується, що четверта бустерна доза вакцини буде використовуватись як спроба запобігти серйозному перебігу хвороби в людей похилого віку.

Щеплення в Sheba Medical Center, Ізраїль

Ізраїль дозволив використання четвертої бустерної дози вакцини від коронавірусу для медиків та літніх людей

Влада Ізраїлю схвалила використання четвертої дози вакцини від COVID-19. Зробити нею щеплення пропонуватимуть людям старше 60 років та медикам, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт у неділю, 2 грудня, повідомляє Reuters.

"Тепер ми маємо новий рівень захисту", - сказав Беннетт під час телевізійної пресконференції, додавши, що посадовці схвалили останній необхідний крок для початку використання цієї бустерної дози вакцини. Минулого тижня Ізраїль схвалив використання четвертої дози вакцини виробництва BioNTech/Pfizer в якості другої бустерної для людей з ослабленим імунітетом і громадян, які проживають у закладах для літніх людей.

Таким чином країна намагається протистояти новій хвилі зараження омікрон-варіантом коронавірусної інфекції. Очікується, що в Ізраїлі четверта бустерна доза вакцини буде використовуватись як спроба запобігти серйозному перебігу хвороби у літніх людей.

Як підкреслює Reuters, з появою омікрон-варіанта коронавірусу його поширення у світі досягло рекордного рівня: в середньому з 24 по 30 грудня щодня виявлялося трохи більше мільйона випадків. Однак, кількість смертей, пов'язаних з коронавірусною інфекцією, не зросла до аналогічно високого рівня, і це дає можливість припускати, що новий варіант менш смертельний.

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В Ізраїлі стрімко зростає кількість нових заражень

За останній 10 днів кількість добових випадків зараження коронавірусною інфекцією у Ізраїлі зросла більш ніж у чотири рази. Очікується, що рекордної відмітки цей показник може досягти впродовж найближчих трьох тижнів.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повністю вакциновані близко 60 відсотків населення країни. Під повною вакцинацією у Ізраїлі розуміють щеплення або трьома дозами, або ж двома за умови, якщо друга була отримана недавно. В той же час сотні тисяч людей, які мають право на бустерну дозу вакцини, досі нею не щепилися.

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