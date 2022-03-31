 Двоє загиблих під час стрілянини в ″МакДональдсі″ в Нідерландах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2022

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Новини

Двоє загиблих під час стрілянини в "МакДональдсі" в Нідерландах

Жертвами стрілянини в нідерландському місті Зволле стали дві особи з турецьким корінням, повідомляють ЗМІ. Зловмиснику вдалося втекти.

Стрілянина в місті Зволле в Нідерландах

На місці злочину в місті Зволле

У нідерландському місті Зволле внаслідок стрілянини, вчиненої невідомим чоловіком в одній з філій "МакДональдса" в середу, 30 березня, загинули двоє людей. Зловмиснику вдалося втекти. На момент публікації матеріалу DW нідерландська поліція здійснювала операцію з його затримання із застосуванням вертольота, а також проводила пошук можливих спільників.

За інформацією радіостанції RTL Oost, інцидент стався близько 18.00 години, жертвами стали двоє підприємців, які мають турецьке коріння. Один із очевидців повідомив журналістам, що зловмисник сів за столик і вистрілив прицільно у чоловіків, які сиділи за сусіднім столиком. На тлі паніки, що зчинилася в ресторані швидкого харчування, нападнику вдалося залишити місце злочину.

Згодом у поліції повідомили, що жертви були віком 57 та 62 років. Також поліція шукає можливих свідків та очевидців нападу - на момент стрілянини заклад швидкого харчування був ущерть заповнений відвідувачами, стверджують у поліції.

Повідомлень про те, чи мав напад терористичне підґрунтя, до моменту публікації не було.

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