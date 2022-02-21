Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у РФ

Американське посольство в Москві ввечері неділі, 20 лютого, попередило громадян США про можливі атаки в місцях масового скупчення в Росії.

"За даними джерел ЗМІ, існують загрози нападів на торговельні центри, залізничні станції та метро, в інших місцях скупчення людей у великих містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною", - йдеться в повідомленні на сайті дипломатичного представництва.

У зв'язку з цим посольство радить американським громадянам, які перебувають у РФ, подумати про план виїзду із країни. Крім того, варто слідкувати за повідомленнями ЗМІ, уникати скупчень людей, бути пильними при відвідуванні туристичних об'єктів та мати з собою американський паспорт із чинною російською візою, зазначають у дипустанові.

Реакція Росії

У Росії вже відреагували на попередження посольства США. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова запитала диппредставництво, чи передавали вони дані про можливі напади російським колегам. "Питання до посольства США в Москві: а відповідні дані ви російським колегам по партнерських каналах передавали? Якщо ні, то як це все розуміти?" - написала Захарова у своєму Telegram-каналі.

Західна розвідка кілька тижнів поспіль попереджала, що Росія готує провокації і надумані приводи, аби здійснити наступ на українські території. Москва агресивні наміри заперечує, хоча, як свідчать дані аналітиків, продовжує накопичувати війська біля українських кордонів. Україна відкидає можливість проведення будь-яких наступальних операцій на Донбасі та підготовку провокацій.