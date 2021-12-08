СБУ: Двоє підлітків готували масовий розстріл в українському коледжі

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Служба безпеки України заявила про запобігання теракту, який готували двоє підлітків на Черкащині. Про намір злочину підлітки повідомили у російській соцмережі ВКонтакте.
Двоє підлітків готували масовий розстріл однолітків в одному з коледжів у Черкаській області. Служба безпеки запобігла вчиненню теракту, повідомляє пресцентр СБУ у середу, 8 грудня.
"У ході слідчо-оперативних дій викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети", - повідомляє відомство. За інформацією силовиків, підлітки поширювали інформацію про намір вчинити злочин і закликали інших приєднатися за допомогою російської соцмережі ВКонтакте, забороненої в Україні.
Під час обшуків за місцями проживання неповнолітніх правоохоронці виявили два пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. Всі вилучені предмети направили на експертизу.
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СБУ повідомляє про відкриття кримінального провадження за статтями Кримінального кодексу про "готування злочину" та "втягнення у вчинення терористичного акту".