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ВКонтакте - російська соціальна мережа. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВКонтакте".
Російська соціальна мережа Вконтакте передусім поширена на постраданяському просторі. В Україні Вконатакте заблокована, починаючи від 2017 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?
Рішення РНБО щодо блокування російських соцмереж спричинило нову хвилю цікавості українців до місцевих альтернатив. Однак на самому лише патріотизмі в інтернет-бізнесі не протриматися, стверджують експерти.