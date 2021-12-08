Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ВКонтакте

ВКонтакте - російська соціальна мережа. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВКонтакте".

Російська соціальна мережа Вконтакте передусім поширена на постраданяському просторі. В Україні Вконатакте заблокована, починаючи від 2017 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ: Двоє підлітків готували масовий розстріл в українському коледжі

СБУ: Двоє підлітків готували масовий розстріл в українському коледжі 08.12.2021

Служба безпеки України заявила про запобігання теракту, який готували двоє підлітків на Черкащині. Про намір злочину підлітки повідомили у російській соцмережі ВКонтакте.
Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету

Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету 02.08.2021

РНБО пропонує формалізувати наявні в Україні заборони в інтернеті і посилити контроль за їхнім дотриманням. Чи створять в Україні свій реєстр заборонених сайтів і хто до нього потрапить, з'ясовувала DW.
Санкції України проти РФ: в оновлених списках - 377 фізичних і 239 юридичних осіб

Санкції України проти РФ: в оновлених списках - 377 фізичних і 239 юридичних осіб 15.05.2020

Київ запровадив санкції щодо 377 фізичних і 239 юридичних осіб із Росії. Під санкції потрапили соцмережі, телеканали, музеї, наукові установи та інші організації.
Верховна Рада схвалила заборону на російські соціальні мережі

Верховна Рада схвалила заборону на російські соціальні мережі 13.05.2020

Верховна Рада України схвалила продовження санкцій щодо "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших російських інтернет-сервісів. РНБО передала проєкт відповідного указу до Офісу президента Володимира Зеленського.
Без Вконтакте та Mail.ru: що дало блокування російських сайтів в Україні

Без "Вконтакте" та Mail.ru: що дало блокування російських сайтів в Україні 16.12.2019

Правозахисники називають блокування в Україні російських сайтів на кшталт "Вконтакте" та Mail.ru неефективним. Вони радять владі в Києві розробити новий механізм з протидії російській пропаганді.
Заборонена соцмережа Вконтакте четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження

Заборонена соцмережа "Вконтакте" четверта за відвідуваністю в Україні - дослідження 11.09.2018

Заборонена в Україні соцмережа "Вконтакте" опинилася на четвертому місці за відвідуваністю українськими користувачами у серпні цього року. У топ-10 - також "Яндекс" і "Одноклассники".

Дослідження: Соцмережу ВКонтакте використовують для впливу на мігрантів у ФРН

Дослідження: Соцмережу "ВКонтакте" використовують для впливу на мігрантів у ФРН 10.07.2018

Багато онлайн-груп у російській соціальній мережі "ВКонтакте" цілеспрямовано намагаються вплинути на мігрантів з країн колишнього СРСР, котрі проживають у Німеччині, з'ясували німецькі дослідники.
Рік без російських сайтів в Україні: чи діють санкції

Рік без російських сайтів в Україні: чи діють санкції 16.05.2018

Вже рік українські провайдери блокують доступ до популярних соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники". Наскільки ефективними є санкції, розбиралася DW.
Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео)

Чи відмовились українці від заборонених російських сайтів (відео) 25.04.2018

У травні 2017 року президент України наказав заблокувати низку російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує їх для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Рік "інтернет-санкцій": Чи відмовилися українці від російських соцмереж? (25.04.2018) 25.04.2018

У травні минулого року президент України указом заборонив доступ до низки російських сайтів на території України. Обґрунтування: Кремль використовує соцмережі, пошукові і поштові сервери для ведення гібридної війни. Чи подіяла ця заборона?

Де у світі блокують соцмережі? (18.04.2018) 18.04.2018

Російський Роскомнадзор погрожує заблокувати у РФ Facebook. У багатьох державах світу вже заблоковано або обмежено доступ до деяких соцмереж. DW зібрала низку прикладів, серед яких і Україна.

Засновник Telegram: Ключі шифрування месенджера ФСБ не віддамо

Засновник Telegram: Ключі шифрування месенджера ФСБ не віддамо 20.03.2018

Telegram "відстоюватиме свободу і право на особисте життя", наголосив Павло Дуров. Верховний суд Росії відхилив позов месенджера до Федеральної служби безпеки РФ.

Хто з відомих українців залишиться ВКонтакте?

Хто з відомих українців залишиться "ВКонтакте"? 19.05.2017

Вже кілька днів в українському суспільстві триває обговорення санкцій проти російських інтернет-ресурсів. DW спробувала розібратися, хто з відомих українців планує і надалі користуватися цими мережами.
Патріотична альтернатива: чи замінять українські соцмережі ВКонтакте й Одноклассники?

Патріотична альтернатива: чи замінять українські соцмережі "ВКонтакте" й "Одноклассники"? 19.05.2017

Рішення РНБО щодо блокування російських соцмереж спричинило нову хвилю цікавості українців до місцевих альтернатив. Однак на самому лише патріотизмі в інтернет-бізнесі не протриматися, стверджують експерти.
Наслідки заборони інтернет-ресурсів з РФ: ризики для Порошенка (відео)

Наслідки заборони інтернет-ресурсів з РФ: ризики для Порошенка (відео) 18.05.2017

Чому лише тепер українська влада взялась за російські сайти та соцмережі? - дивуються німецькі експерти. Хоча такий крок допоможе зменшити вплив Росії на інформаційний простір.

Заборона соцмереж і сайтів РФ: наслідки для України (18.05.2017) 18.05.2017

З російською пропагандою потрібно боротися, але при цьому не бути схожим на Кремль. Інакше Петра Порошенка будуть сприймати на Заході так само, як і Путіна, вважають німецькі експерти.
Інші статті