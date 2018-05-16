 Верховна Рада схвалила заборону на російські соціальні мережі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

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Новини

Верховна Рада схвалила заборону на російські соціальні мережі

Верховна Рада України схвалила продовження санкцій щодо "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших російських інтернет-сервісів. РНБО передала проєкт відповідного указу до Офісу президента Володимира Зеленського.

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Верховна Рада України схвалила продовження санкцій щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів

Верховна Рада України схвалила продовження санкцій щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів. Рада рекомендує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) продовжити санкції. На позачерговому засіданні в середу, 13 травня, за ухвалення проєкту постанови № 3319 проголосували 248 депутатів, передає інформагенція "Українські новини".

Члени РНБО розглянули пропозиції суб’єктів внесення, які визначені статтею 5 Закону України "Про санкції", щодо застосування обмежувальних заходів. За результатами розгляду ухвалено рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів, повідомляється на Facebook-сторінці РНБО.

"Цим рішенням серед іншого передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" та інших", - йдеться в дописі. З метою введення в дію ухваленого рішення відповідний проєкт указу президента РНБО передала до його офісу. 

Уперше санкціії щодо російських сайтів і соцмереж Київ запровадив у травні 2017 року. У травні 2020-го термін чинності санкцій спливає.

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