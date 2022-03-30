Теракт в Ізраїлі: серед загиблих двоє українців

П'ятеро осіб, серед яких двоє українців, загинули внаслідок стрілянини поблизу Тель-Авіва в ніч на середу, 30 березня. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"Посольство України в Ізраїлі засуджує жахливий терористичний акт в м. Бней-Брак 29 березня, який забрав життя 5 осіб. З сумом повідомляємо, що серед жертв є двоє громадян України", - йдеться у заяві посольства на офіційній сторінці у Facebook.

Відомство співпрацює з ізраїльськими компетентними органами та вживає необхідних консульсько-правових заходів за наслідками стрілянини, зазначає посольство.

Як повідомляє видання The Times of Israel, загиблим біля магазину продуктів українцям було 23 та 32 роки. Коли 26-річний чоловік відкрив вогонь, вони сиділи на вулиці біля магазину.

У коментарі РБК-Україна речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначив, що загиблі українці з Чернівецької області. Вони довго проживали в Ізраїлі.

Стрілянина біля Тель-Авіва

У ніч на середу, 30 березня, в населеному ультраортодоксальними юдеями місті Бней-Брак, а також у сусідньому місті Рамат-Ган, що неподалік від міста Тель-Авів сталася низка нападів із застосуванням вогнепальної зброї.

Згідно з наявними повідомленнями, невідомий проїхав машиною і відкрив вогонь по перехожих. Згодом ізраїльська поліція повідомила, що сили безпеки вбили нападника. Утім, про особу нападника поки що в органах влади нічого не повідомили. Водночас за даними низки ізраїльських ЗМІ, до нападів причетний палестинець із окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан, який провів чотири роки у ізраїльських в'язницях.