Трагедія у Дніпрі на "Південмаші": ДБР розглядає три версії стрілянини

У справі військовослужбовця Нацгвардії Артема Рябчука, який наприкінці січня влаштував стрілянину на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі, слідство розглядає три версії скоєння злочину. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у середу, 9 лютого, інформує пресслужба ДБР.

"Перша основна - це скоєння підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Друга - скоєння підозрюваним злочину через те, що він страждає на психічне захворювання, перебував у стані афекту. Третя - скоєння підозрюваним злочину за дорученням інших осіб, недержавних організацій для дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні", - наголосив він.

Також Сухачов сказав, що підозрюваний раніше повідомив, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин, що виражалося у систематичному зневажливому ставленні та цькуванні.

За словами директора ДБР, підозрюваний спростував застосування до нього фізичного насильства з боку інших військовослужбовців і командирів. Під час обстеження у нацгвардійця Рябчука не виявили тілесних травм, він був тверезим, стверджують правоохоронці.

"Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як затемнення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Зазначені обставини перевірятимуть під час проведення психолого-психіатричної експертизи", - сказав директор ДБР.

Сухачов також зазначив, що Рябчук відмовився від свідчень, наданих ним раніше.

Позастатутні відносини у частині, де служив Рябчук

Цього ж дня заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін написав у Фейсбук, що комісія з розслідування стрілянини на території заводу "Південмаш", виявила факти наявності позастатутних відносин. Це показав аналіз анкет особового складу частини №3021 НГУ.

При цьому він закликав журналістів "чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу". Також комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, зокрема порушення доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала би бути належно замкнута", - наголосив Єнін.

Стрілянина на "Південмаші"

27 січня близько 3:40 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць Артем Рябчук застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілець зі зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 того ж дня його затримали в місті Підгородне. У МВС створили спеціальну слідчу комісію, яка має встановити причини цієї трагедії.

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