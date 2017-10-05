 У США за вихідні трапилось дві масові стрілянини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2022

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Новини

У США за вихідні трапилось дві масові стрілянини

У церкві в Каліфорнії чоловік застрелив людину та поранив ще чотирьох. Напередодні в штаті Нью-Йорк хлопець застрелив у супермаркеті десятьох і поранив трьох.

Місце стрілянини в супермаркеті у Буффало, штат Нью-Йорк 14 травня

Місце стрілянини в штаті Нью-Йорк 14 травня

У Сполучених Штатах Америки трапилась друга за вихідні масова стрілянина. Вдень у неділю, 15 травня (в ніч на понеділок, 16 травня за Києвом - Ред.) у Південній Каліфорнії чоловік відкрив вогонь у церкві, внаслідок чого одна людина загинула, четверо були важко поранені, ще одна - травмована.

Напад відбувся під час обіду після служби в пресвітеріанській церкві у невеличкому містечку Лагуна-Вудс з населенням менше 20 тисяч, яке розташоване за 75 кілометрів від Лос-Анджелеса. Там зібралося від 30 до 40 вірян, більшість з яких мають тайванське походження, повідомляє Associated Press.

Нападником виявився чоловік віком близько 60 років. Його вдалось затримати самим парафіянам, а тоді передати правоохоронцям. Останні вилучили на місці події два пістолети. Мотиви злочину поки невідомі.

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Стрілянина в супермаркеті

Цей напад відбувся на наступний день після того, як у місті Буффало в штаті Нью-Йорк чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті.

В суботу, 14 травня 18-річний студент проїхав більше 300 кілометрів до чорношкірого району цього міста, де застрелив 10 людей та поранив ще трьох.

Він знімав напад та транслював його в режимі онлайн на платформі для стримінгу комп'ютерних ігор Twitch. Як пише Reuters, відеосервіс видалив запис через дві хвилини.

Поліція розслідує напад як скоєний з мотивів расової ненависті.

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