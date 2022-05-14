У штаті Нью-Йорк нападник вбив 10 осіб у супермаркеті, транслюючи це онлайн

У місті Баффало у штаті Нью-Йорк у США озброєний автоматичною гвинтівкою хлопець вбив десять людей у супермаркеті. Ще три особи внаслідок надзвичайної події отримали вогнепальні поранення, повідомляє агентство AP з посиланням на місцеву поліцію і владу.

Напад було скоєно ввечері у суботу, 14 травня. Нападник був одягнений у камуфляжну форму, бронежилет, тактичний шолом та в інше військове екіпірування, повідомили у поліції. На його шоломі було закріплено відеокамеру, за допомогою якої зловмисник транслював напад в режимі онлайн.

Напад скоєно у районі Баффало, заселеному переважно афроамериканцями

Спочатку він вбив трьох та поранив ще одну людину поряд з супермаркетом. Всередині супермаркету охоронець відкрив вогонь по нападнику, але того захистило захисне спорядження. Після цього зловмисник вбив охоронця та пішов далі до магазину, де розстрілював людей на своєму шляху. Згодом поліції вдалося затримати нападника живим. Більшість жертв нападу - 11 з 13 осіб - були чорними. Цей напад було скоєно у району Баффало, переважно заселеному афроамериканцями.

Нападника ідентифіковано як 18-річного Пейтона Г. з міста Конклін штату Нью-Йорк, що розташовано за 320 кілометрів на південний схід від Баффало. У поліції вже заявили, що напад є "злочином на ґрунті расової ненависті". Нападника допитують у Федеральній службі розслідування, суд щодо його арешту має відбутися пізніше у суботу (за місцевим часом).