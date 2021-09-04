ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) пізно ввечері в суботу, 11 вересня, опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня 2001 року. Це було зроблено на виконання указу президента країни Джо Байдена.

У 16-сторінковому документі описуються контакти в США двох терористів з їхніми спільниками, які мають громадянство Саудівської Аравії, але не міститься доказів причетності до змови саудівського уряду. У документі, датованому 4 квітня 2016 року і опублікованому з купюрами, описується інтерв'ю 2015 року з людиною, яка подавала заяву на отримання громадянства США. Багатьма роками раніше вона неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії, що надавали, на думку слідчих, "значну матеріально-технічну підтримку" кільком викрадачам літаків 11 вересня.

Саудівське посольство у США привітало розсекречування

Декількома днями раніше посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні заявило, що підтримує повне розсекречення всіх документів як спосіб "раз і назавжди покласти край необґрунтованим звинуваченням на адресу королівства", і назвало будь-яке твердження про причетність Саудівської Аравії "категорично хибним". Уряд в Ер-Ріяді весь час заперечував свою причетність до терактів у США. На публікацію ФБР саудівська влада поки не відреагувала.

3 вересня Джо Байден розпорядився розсекретити інформацію, пов'язану з терористичними атаками 11 вересня 2001 року, якщо громадський інтерес до неї перевищує можливу шкоду для національної безпеки США. Таким чином він виконує свою передвиборчу обіцянку.

Раніше сім'ї деяких загиблих в результаті терактів відмовилися взяти участь в пам'ятних заходах з нагоди 20-х роковин трагедії, якщо Байден не оприлюднить секретні документи. Родичі жертв 11 вересня насамперед мали на увазі дані, які можуть пролити світло на роль, яку, як вони вважають, відіграла в терактах Саудівська Аравія.