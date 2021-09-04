 ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11

У 20-ті роковини терактів в США ФБР оприлюднило перший з розсекречених документів. У ньому не міститься доказів причетності до змови Ер-Ріяда.

Церемонія із вшанування пам'яті жертв терактів 11 вересня в Нью-Йорку

Церемонія із вшанування пам'яті жертв терактів 11 вересня в Нью-Йорку

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) пізно ввечері в суботу, 11 вересня, опублікувало перший з розсекречених документів щодо терактів 11 вересня 2001 року. Це було зроблено на виконання указу президента країни Джо Байдена

У 16-сторінковому документі описуються контакти в США двох терористів з їхніми спільниками, які мають громадянство Саудівської Аравії, але не міститься доказів причетності до змови саудівського уряду. У документі, датованому 4 квітня 2016 року і опублікованому з купюрами, описується інтерв'ю 2015 року з людиною, яка подавала заяву на отримання громадянства США. Багатьма роками раніше вона неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії, що надавали, на думку слідчих, "значну матеріально-технічну підтримку" кільком викрадачам літаків 11 вересня.

Саудівське посольство у США привітало розсекречування

Декількома днями раніше посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні заявило, що підтримує повне розсекречення всіх документів як спосіб "раз і назавжди покласти край необґрунтованим звинуваченням на адресу королівства", і назвало будь-яке твердження про причетність Саудівської Аравії "категорично хибним". Уряд в Ер-Ріяді весь час заперечував свою причетність до терактів у США. На публікацію ФБР саудівська влада поки не відреагувала.

3 вересня Джо Байден розпорядився розсекретити інформацію, пов'язану з терористичними атаками 11 вересня 2001 року, якщо громадський інтерес до неї перевищує можливу шкоду для національної безпеки США. Таким чином він виконує свою передвиборчу обіцянку.

Раніше сім'ї деяких загиблих в результаті терактів відмовилися взяти участь в пам'ятних заходах з нагоди 20-х роковин трагедії, якщо Байден не оприлюднить секретні документи. Родичі жертв 11 вересня насамперед мали на увазі дані, які можуть пролити світло на роль, яку, як вони вважають, відіграла в терактах Саудівська Аравія.

  • Меморіал пам'яті

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    Меморіал пам'яті

    З часу відкриття у 2014 році Національний меморіал та музей 11 вересня відвідали мільйони людей. Тут вшановують пам'ять майже 3000 жертв терактів 11 вересня 2001 року та загиблих внаслідок нападу на Всесвітній торговий центр у лютому 1993-го. Щороку 11 вересня тут збираються родичі загиблих та згадують ім'я кожного з них. Туристи також можуть віддати шану пам'яті жертв терактів.

  • 11 вересня 2001: Всесвітній торговий центр у вогні

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    11 вересня 2001 року: Всесвітній торговий центр у вогні

    У пам'яті мільйонів закарбувалися кадри, на яких літак наближається до Південної вежі Всесвітнього торгового центру на тлі охопленої вогнем Північної вежі, в яку інший літак врізався незадовго до цього. Незабаром обидві башти-близнюки заваляться, тоді ж ще два літаки, керовані терористами, наближатимуться до Пентагону та, ймовірно, Капітолію. У будівлі Пентагону також загинуть люди.

  • Меморіал пам'яті жертв 11 вересня 2001 року

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    Пам'ять про кожного і кожну

    Про день народження Лорен Грандколас 31 серпня 2021 року нагадує її невелика фотографія. Вона загинула у віці 38 років на борту рейсу 93 United Airlines - це четвертий літак, котрий терористи спрямовували на Вашингтон. Його пасажири намагалися чинити опір смертникам, зрештою літак упав на поле у Пенсильванії. Історія Лорен - одна з багатьох тих, чиє життя трагічно обірвалося 11 вересня 2001 року.

  • Історичний шок і його наслідки

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    Історичний шок і його наслідки

    Усама бен Ладен та заснована ним терористична мережа "Аль-Каїда" взяли відповідальність за найстрашніші теракти в історії США. У жовтні 2001 року, вже за кілька тижнів після терактів, США розпочали авіаударами в Афганістані найтривалішу військову операцію. Задекларована мета-знищення "Аль-Каїди". Усаму бен Ладена вистежили і ліквідували у 2011 році в пакистанському Абботтабаді.

  • Новий One World Trade Cente

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    Нью-Йорк змінився

    Новий One World Trade Cente зведено на Ґраунд-Зіро - місці, де до терактів 11 вересня височіли башти-близнюки ВТЦ. Символічне закладення фундаменту відбулося 4 липня 2004 року, на День незалежності США. Церемонію відкриття провели у 2013 році. Сьогодні це найвища будівля на Мангеттені - 417 метрів заввишки. Такою ж була висота і Всесвітнього торгового центру.

  • Збереження пам'яті

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    Збереження пам'яті

    Національний меморіал та музей 11 вересня займається документуванням, дослідженням та просвітницькою роботою про теракти 11 вересня. Архітектурний проєкт комплексу розроблено ізраїльсько-американським архітектором Міхаелем Арадом. Тільки у 2018 році музей відвідали понад три мільйони людей, ще понад шість мільйонів побували у меморіальному комплексі.

  • Селфі на Ґраунд-Зіро

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    Селфі на Ґраунд-Зіро

    Там, де 20 років тому загинули тисячі людей різного походження, доль та релігій, знову вирує життя. Сьогодні на цьому особливому для всього світу та самого Нью-Йорка місці, де змінився хід історії, багато туристів, які згадують, сумують та фотографують.

  • Інші меморіали

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    Інші меморіали

    Цей меморіал у Нью-Джерсі зведений із залишків Всесвітнього торгового центру та встановлений на місці, де люди після евакуації 11 вересня 2001 року зійшли з порому. Цей день - одна з найтрагічніших та найважливіших дат у понад 200-річній історії США.

  • 20 років потому

    Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому

    20 років потому

    Нью-Йорк 20 років потому. За цей час місто втратило десятки людей від природних катастроф, понад 30 тисяч - через пандемію COVID-19. І все ж Нью-Йорк знаходить сили жити, "ніколи не спить" і завжди віднаходить себе заново.

    Автор: Флоріан Ґернер


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Credit: Michael Reynolds / Pool via CNP

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Докладно

11 вересня 2001 року було знищено терористами вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року (фотогалерея)

20-ті роковини терактів 11 вересня 2001 року - Нью-Йорк у журбі.  

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