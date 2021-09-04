ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11

У 16-сторінковому документі описуються контакти в США двох терористів з їхніми спільниками, які мають громадянство Саудівської Аравії, але не міститься доказів причетності до змови саудівського уряду. У документі, датованому 4 квітня 2016 року і опублікованому з купюрами, описується інтерв'ю 2015 року з людиною, яка подавала заяву на отримання громадянства США. Багатьма роками раніше вона неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії, що надавали, на думку слідчих, "значну матеріально-технічну підтримку" кільком викрадачам літаків 11 вересня.
Саудівське посольство у США привітало розсекречування
Декількома днями раніше посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні заявило, що підтримує повне розсекречення всіх документів як спосіб "раз і назавжди покласти край необґрунтованим звинуваченням на адресу королівства", і назвало будь-яке твердження про причетність Саудівської Аравії "категорично хибним". Уряд в Ер-Ріяді весь час заперечував свою причетність до терактів у США. На публікацію ФБР саудівська влада поки не відреагувала.
3 вересня Джо Байден розпорядився розсекретити інформацію, пов'язану з терористичними атаками 11 вересня 2001 року, якщо громадський інтерес до неї перевищує можливу шкоду для національної безпеки США. Таким чином він виконує свою передвиборчу обіцянку.
Раніше сім'ї деяких загиблих в результаті терактів відмовилися взяти участь в пам'ятних заходах з нагоди 20-х роковин трагедії, якщо Байден не оприлюднить секретні документи. Родичі жертв 11 вересня насамперед мали на увазі дані, які можуть пролити світло на роль, яку, як вони вважають, відіграла в терактах Саудівська Аравія.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Меморіал пам'яті
З часу відкриття у 2014 році Національний меморіал та музей 11 вересня відвідали мільйони людей. Тут вшановують пам'ять майже 3000 жертв терактів 11 вересня 2001 року та загиблих внаслідок нападу на Всесвітній торговий центр у лютому 1993-го. Щороку 11 вересня тут збираються родичі загиблих та згадують ім'я кожного з них. Туристи також можуть віддати шану пам'яті жертв терактів.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
11 вересня 2001 року: Всесвітній торговий центр у вогні
У пам'яті мільйонів закарбувалися кадри, на яких літак наближається до Південної вежі Всесвітнього торгового центру на тлі охопленої вогнем Північної вежі, в яку інший літак врізався незадовго до цього. Незабаром обидві башти-близнюки заваляться, тоді ж ще два літаки, керовані терористами, наближатимуться до Пентагону та, ймовірно, Капітолію. У будівлі Пентагону також загинуть люди.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Пам'ять про кожного і кожну
Про день народження Лорен Грандколас 31 серпня 2021 року нагадує її невелика фотографія. Вона загинула у віці 38 років на борту рейсу 93 United Airlines - це четвертий літак, котрий терористи спрямовували на Вашингтон. Його пасажири намагалися чинити опір смертникам, зрештою літак упав на поле у Пенсильванії. Історія Лорен - одна з багатьох тих, чиє життя трагічно обірвалося 11 вересня 2001 року.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Історичний шок і його наслідки
Усама бен Ладен та заснована ним терористична мережа "Аль-Каїда" взяли відповідальність за найстрашніші теракти в історії США. У жовтні 2001 року, вже за кілька тижнів після терактів, США розпочали авіаударами в Афганістані найтривалішу військову операцію. Задекларована мета-знищення "Аль-Каїди". Усаму бен Ладена вистежили і ліквідували у 2011 році в пакистанському Абботтабаді.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Нью-Йорк змінився
Новий One World Trade Cente зведено на Ґраунд-Зіро - місці, де до терактів 11 вересня височіли башти-близнюки ВТЦ. Символічне закладення фундаменту відбулося 4 липня 2004 року, на День незалежності США. Церемонію відкриття провели у 2013 році. Сьогодні це найвища будівля на Мангеттені - 417 метрів заввишки. Такою ж була висота і Всесвітнього торгового центру.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Збереження пам'яті
Національний меморіал та музей 11 вересня займається документуванням, дослідженням та просвітницькою роботою про теракти 11 вересня. Архітектурний проєкт комплексу розроблено ізраїльсько-американським архітектором Міхаелем Арадом. Тільки у 2018 році музей відвідали понад три мільйони людей, ще понад шість мільйонів побували у меморіальному комплексі.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Селфі на Ґраунд-Зіро
Там, де 20 років тому загинули тисячі людей різного походження, доль та релігій, знову вирує життя. Сьогодні на цьому особливому для всього світу та самого Нью-Йорка місці, де змінився хід історії, багато туристів, які згадують, сумують та фотографують.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
Інші меморіали
Цей меморіал у Нью-Джерсі зведений із залишків Всесвітнього торгового центру та встановлений на місці, де люди після евакуації 11 вересня 2001 року зійшли з порому. Цей день - одна з найтрагічніших та найважливіших дат у понад 200-річній історії США.
Нью-Йорк: 11 вересня 2001 року і двадцять років потому
20 років потому
Нью-Йорк 20 років потому. За цей час місто втратило десятки людей від природних катастроф, понад 30 тисяч - через пандемію COVID-19. І все ж Нью-Йорк знаходить сили жити, "ніколи не спить" і завжди віднаходить себе заново.