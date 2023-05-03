Стрілянина у школі в Белграді: щонайменше дев'ять загиблих

Семикласник відкрив вогонь по учнях школи в столиці Сербії. За даними місцевих ЗМІ, загинув охоронець і щонайменше вісім підлітків. Відомо про шістьох поранених школярів. Підозрюваного затримали.

Вранці в середу, 3 травня, підліток відкрив стрілянину по учнях і охоронцях школи в столиці Сербії Белграді, повідомили в міністерстві внутрішніх справ (МВС) країни.

"Поліція направила всі доступні патрулі, негайно виїхала на місце і затримала підозрюваного неповнолітнього", - ідеться в повідомленні.

Від отриманих поранень загинув охоронець. Крім того, загинули щонайменше вісім школярів, пишуть сербські державні ЗМІ з посиланням на МВС. За їхніми даними, ще шість підлітків і один із учителів дістали поранення. Один підліток перебуває у важкому стані, його оперують, зазначило агентство Tanjug.

За інформацією поліції, семикласник використав пістолет свого батька. У рюкзаку підлітка правоохоронці також знайшли запальні пристрої. Після цього школу евакуювали, біля неї чергує поліція та швидка допомога.

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