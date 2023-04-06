Нападник з сокирою убив чотирьох дітей в дитсадку Бразилії

Четверо дітей загинули, ще четверо були поранені внаслідок атаки сокирою в дитячому садку Бразилії. Нападник приїхав на мотоциклі в поліцію і здався. Раніше його вже затримували, зокрема за нанесення ножових поранень.

Четверо дітей у віці від чотирьох до семи років загинули внаслідок нападу чоловіка з сокирою на дитячий садок в бразильському місті Блуменау, повідомило в ніч на четвер, 6 квітня, агентство dpa з посиланням на дані поліції.

За даними агенції AFP, жертвами стали три хлопчики та дівчинка. Ще четверо дітей віком від трьох до п'яти років дістали поранення: двох хлопчиків і двох дівчаток госпіталізували до місцевих лікарень, вони перебувають у стабільному стані.

25-річний чоловік перестрибнув 5 квітня через стіну та проникнув до приватного дошкільного закладу, де напав на дітей з сокирою. Згодом він приїхав на мотоциклі до поліцейського відділку та здався. Його помістили під арешт.

Правоохоронці досі працюють над встановленням мотиву злочину. За їхніми словами, напад не пов'язаний з іншими злочинними діями та не був скоординований, наприклад, через соціальні мережі або з іншими злочинцями.

Нападник раніше мав щонайменше чотири арешти, зокрема за нанесення ножових поранень своєму вітчиму.

У Блуменау, де проживає 360 тисяч людей, оголосили 30-денну жалобу та призупинили шкільні заняття.