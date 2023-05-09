Чи вдасться владі Сербії роззброїти громадян?

Президент Вучич у відповідь на два масові вбивства обіцяє роззброїти сербів і посилити контроль за зброєю, якою володіє населення. Подібні спроби влада робила і раніше, але зі скромними результатами.

Влада Сербії 8 травня оголосила так звану "амністію зброї", давши населенню місяць, щоб люди добровільно здали наявну у них нелегальну зброю - без будь-яких штрафних заходів. Президент Александар Вучич пригрозив наслідками тим, хто цього не зробить. Такі заходи було оголошено владою не випадково.

Скільки зброї на руках у сербів

Після двох масових вбивств у Сербії - у белградській школі 3 травня та в селі під Младеновацем 5 травня - у країні розгорнулася дискусія про володіння зброєю. Небезпідставно: за оцінками швейцарського наукового проєкту Small Arms Survey, у 2018 році Сербія була на третьому місці у світі після Ємену та США за кількістю одиниць стрілецької зброї на душу цивільного населення. За даними дослідження, на 100 сербів припадало 39,1 одиниця легкої зброї, всього 3,152 мільйона одиниць.

"За іншими оцінками, такою кількістю зброї серби володіють нелегально", - розповів DW Предраг Петрович, голова белградського Центру політики безпеки. У той же час, за офіційними даними сербської поліції від 2021 року, в країні налічувалося лише 920 тисяч одиниць стрілецької зброї, з яких до цього часу від 50 до 60 тисяч було конфісковано владою.

Символ влади та статусу

Незалежно від усіх оцінок у Сербії широко розповсюджене уявлення про те, що у кожному будинку має бути зброя. За словами Петровича, це зумовлено насамперед війнами, які, починаючи з 1991 року, пройшли на території колишньої Югославії. "Частину зброї з 1990-х років громадяни не повернули, оскільки досі не почуваються в безпеці в державах, що утворилися після розпаду Югославії. До того ж на Західних Балканах зброя традиційно є символом влади та статусу одночасно: вважається, що її власник може захистити себе і свою сім'ю", - каже експерт.

Дослідження белградського Центру безпекової політики до того ж показують, що громадяни, на їхню думку, у найбільшій безпеці перебувають удома і в значно меншій - на вулиці у своїх країнах. "Безпеку люди пов'язують не з роботою поліції та державного апарату, а з тим, що у них добрі сусіди і вони самі можуть себе захистити", - каже Петрович.

Вучич обіцяє майже повне роззброєння сербів

Після двох кривавих інцидентів влада Сербії оголосила про намір різко скоротити кількість рушниць та пістолетів на руках населення. "Всі люди, які володіють зброєю, - це близько 400 тисяч осіб, - і я кажу не лише про мисливську зброю, будуть перевірені ще раз. У результаті у них на руках залишиться не більше 40 тисяч одиниць зброї", - заявив президент країни Александар Вучич. За його словами, штрафи за нелегальне володіння зброєю збільшаться майже вдвічі, буде здійснено майже повне роззброєння сербів.

Серби вшановують пам'ять загиблих у масових перестрілках Фото: Jelena Djukic Pejic/DW

Уряд Сербії, своєю чергою, оголосив про плани проконтролювати всіх жителів країни протягом найближчих півроку, зокрема, з'ясувати, чи зберігають вони зброю та патрони надійно та недоступно для неповнолітніх та осіб, які не мають права нею користуватися. Крім того, буде посилено процедуру видачі ліцензій на володіння зброєю, а міністерство внутрішніх справ має намір запровадити дворічний мораторій на її видачу. Поправки до закону про зброю, які готує МВС, також передбачають обов'язкові медичні, психологічні та психіатричні перевірки, а також тести на наркотики для осіб, яким дозволено носити зброю, зокрема мисливську.

"Ми знаємо, що реалізація цих заходів не обійдеться без проблем. Але чим менше зброї буде на руках у людей, тим менша небезпека загрожуватиме нашим дітям і громадянам", - заявив Вучич на пресконференції після другого масового вбивства.

Суворі правила на папері не такі суворі на практиці

У зв'язку із ситуацією, що склалася, більш жорсткий контроль виправданий, але заборони на володіння зброєю не мають сенсу, вважає представник об'єднання охоронних фірм Сербії Деян Мілутінович. "У нас вже й так занадто суворі правила. За найменшої сварки серед сусідів у них надовго конфісковують зброю. Однак немає можливості заздалегідь з'ясувати, чи хтось її використовуватиме", - сказав Мілутінович DW.

Експерт з питань безпеки Петрович нагадує, що правила володіння зброєю були посилені законом ще 2015 року. Тоді було запроваджено обов'язкову перереєстрацію всієї зброї, в ході якої кожен власник повинен пройти тестування, а також пояснити, навіщо вона потрібна. Однак, за словами експерта, суворі правила на папері не такі суворі на практиці, терміни перереєстрації багаторазово продовжувалися, востаннє 2022 року ще на два роки.

На думку Петровича, відповідальність несуть не громадяни країни, а держструктури, які у своїх діях не дотримуються єдиного підходу: "У деяких людей зброю конфіскували, іншим продовжили ліцензію, хоча вони не назвали жодних причин, через які їм необхідно володіти зброєю".

Де і скільки нелегальної зброї, ніхто не знає

Зареєстрована зброя є лише частиною проблеми. Великою кількістю зброї серби володіють нелегально, отримавши її під час війн 1990-х років. "Людям масово роздавали зброю, місцезнаходження якої тепер ніхто не може відстежити", - каже Петрович.

Єдина велика акція з роззброєння населення відбулася після вбивства сербського прем'єр-міністра Зорана Джинджича у березні 2003 року. Тоді в людей конфіскували або вони здали добровільно близько 50 тисяч одиниць. "Зараз потрібна серйозна кампанія, щоб переконати громадян у тому, що державі можна довіряти, що вона гарантує безпеку, що громадянам більше не потрібна зброя", - вважає Петрович.

На думку Деяна Мілутіновича, здебільшого нелегальною зброєю володіють кримінальні структури. А автоматичну зброю, як використану 4 травня неподалік містечка Младеновац, де загинуло 8 і було поранено 13 осіб, взагалі неможливо придбати легальним шляхом. За його словами, така зброя є лише у розпорядженні армії та поліції. Якщо вона зникає, то через недбальство військових чи поліцейських, або ж внаслідок нелегальної торгівлі зброєю.