У Росії шукають в'язнів-найманців, які втекли з ПВК "Вагнер"

Шестеро в'язнів були завербовані ПВК Вагнера і згодом втекли з Луганської області України. Поліція у РФ припускає, що вони попрямували до Ростовської області.

У кафе та ресторанах Ростова-на-Дону розвішують орієнтування на розшук шістьох ув'язнених, завербованих приватною військовою компанією (ПВК) Вагнера для участі у війні Росії проти України, які втекли після цього з окупованих українських територій, повідомило ростовське видання Donday у суботу, 31 грудня. У розпорядженні ЗМІ є фото з орієнтуванням, інформацію підтвердив ЗМІ співрозмовник у правоохоронних органах.

Згідно з орієнтуванням, серед в'язнів, що втекли, є по одному громадянину Росії, Білорусі та Киргизстану, а троє інших - громадяни Узбекистану. Усі вони втекли з території навчального центру ПВК у Краснодонському районі Луганської області у період з 21 по 22 грудня, озброєні та можуть бути небезпечними. Правоохоронці не мають підтвердження того, що дезертири попрямували саме до Ростовської області, але в орієнтуванні вони просять громадян звертати "особливу увагу" на людей у військовому спорядженні.

Читайте також:Британські юристи починають кампанію із засудження ПВК "Вагнер"

Засновник ПВК Вагнера особисто поручався за в'язня

На початку грудня в Новошахтинську Ростовської області стався інцидент з іншим ув'язненим, завербованим ПВК Вагнера. По патрулю поліції відкрив вогонь чоловік, який, за даними ЗМІ, з 2016 року відбував термін в уфимській ВЧ-4 за пограбування та опинився на свободі завдяки вербуванню. Його в російських в'язницях, ймовірно, особисто веде так званий "кухар Путіна" та засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин, якого Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) за підсумками 2022 року визнав "живим символом найжахливіших явищ Росії".

Під час допиту затриманий заявив, що перебував на території України, але "відстав від групи" і не знав, що повернувся до РФ, а по поліцейським відкрив вогонь, оскільки прийняв їх за українців. Пізніше пресслужба компанії Пригожина "Конкорд" із посиланням на бізнесмена заявила, що ПВК Вагнера не знімає з себе відповідальності за подальшу долю стрільця, а сам Пригожин дав особисте доручення за нього.

Проте ростовський суд заарештував ув'язненого, який опинився на волі, на два місяці за звинуваченнями в зазіханні на життя співробітника поліції та незаконному обігу зброї.

Наприкінці грудня в інтернеті поширилося відео, в якому люди у військовій формі критикували голову Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова. Використовуючи ненормативну лексику, вони заявили, що їм "нічим воювати" і у них "немає снарядів", при тому, що вони нібито воюють під Бахмутом "проти всієї української армії". Пригожин зазначив, що ролик записали найманці з ПВК.

Читайте також: Сенатори США вимагають оголосити ПВК "Вагнер" терористичною організацією

ПВК Вагнера конфліктує з російськими військовими

У жовтні компанія Пригожина передала чотири позашляховики військовослужбовцям 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту, що перебувають в Херсонській області, після того, як вони поскаржилися в Telegram, що у них є один бронетранспортер на 80 осіб, і це сильно обмежує їхню маневровість. Американський Інститут вивчення війни (ISW) тоді розцінив це як прагнення утвердити перевагу над міністерством оборони Росії, яке нездатне забезпечити солдатів та офіцерів ЗС РФ базовою технікою.

При цьому Пригожин на початку листопада заявляв про намір створити в Курській та Білгородській областях так звані Центри підготовки та управління "народним ополченням", підконтрольні ПВК Вагнера. "Забезпечити матеріальну складову" для таких "ополченців", на його думку, має не держава, а регіональний бізнес.