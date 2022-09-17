ПВК Вагнера примусово набирає в'язнів РФ на війну в Україні

Приватна військова компанія (ПВК) Вагнера примусово набирає ув'язнених з російських колоній для відправлення на війну проти України. Про це повідомило в суботу, 17 вересня, російське онлайн-видання SOTA, зазначивши, що у його розпорядженні є листування в чаті між одним з ув'язнених виправної колонії №4 в республіці Марій Ел з його колишньою дівчиною.

З листування від 14 вересня, скріншот якого видання опублікувало у своєму Telegram-каналі, випливає, що вербувальники з ПВК Вагнера відбирають ув'язнених, які відбувають покарання за такими статтями, як вбивство, тяжкі тілесні ушкодження, грабіж та розбій. Після цього їх викликають на вахту, "і все: там вантажать у воронок - і на аеродром". Завербованим ув'язненим, як зазначає видання, обіцяють гроші та амністію за пів року перебування на фронті.

Виїзд ув'язнених із колоній, за даними SOTA, оформляють як "етапування для провадження слідчих дій" по лінії Слідчого комітету (СК) та Федеральної служби безпеки (ФСБ), співробітники яких "зараз працюють на контрольованих Росією територіях України".

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Вербування ув'язнених для відправлення в Україну

Про те, що у російських колоніях йде вербування ув'язнених для участі у війні у складі ПВК Вагнера, ЗМІ повідомляють ще з початку липня. Правозахисниця та засновниця фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповідала DW, що ув'язнених агітував у тому числі й особисто бізнесмен Євген Пригожин, якому належить ПВК Вагнера.

14 вересня у Telegram-каналах з'явилося відео, в якому людина, схожа на Пригожина, розповідає в'язням однієї з мордовських колоній про ПВК Вагнера та пропонує їм вирушити на війну в Україні. Пресслужба компанії "Конкорд", що належить Пригожину, у відповідь на запит телеканалу RTVI назвала цього чоловіка "жахливо схожим" на бізнесмена. Сам Пригожин прокоментував ситуацію словами: "Або ПВК та зеки - або ваші діти".