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Україна ще не задіяла основні сили в контрнаступі - Сирський

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Основні сили України ще не були задіяні в боях, все попереду, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи перебіг контрнаступу.

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Олександр Сирський
Олександр СирськийФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Основні сили української армії ще не були задіяні у контрнаступі, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian, оприлюдненому в п'ятницю, 23 червня.

"Усі хочуть досягти великої перемоги миттєво і відразу, - сказав Сирський. - Ми теж хочемо цього. Але ми маємо бути готовими до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох боків зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод".

За його словами, основні сили ЗСУ ще не задіяні в бойових діях. "Ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", - сказав він.

Це ж раніше підтверджувала і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, зауваживши, що "головний удар ще попереду".

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Сирський: РФ будує потужну оборону

Сирський також наголосив, що не варто недооцінювати Росію, адже вона продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку досить важко прорвати українським військовим. Проте він впевнений, що місце для прориву буде знайдене.

Висока чисельність військ РФ, яких, за оцінками, в Україні налічується близько 400 тисяч, не зупиняє, каже Сирський. "Я ніколи не воював проти меншого за чисельністю ворога, вони завжди переважали нас за кількістю", - сказав він, додавши, що не став би без потреби наражати на небезпеку життя українців.

Як зазначає видання, генеральний штаб ЗСУ створив 12 нових бригад для контрнаступу, дев'ять з яких були оснащені союзниками з країн-членів Північноатлантичного альянсу- (НАТО). Вважається, що наразі лише три з них задіяні у боях, пише видання.

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Олександр Сирський

Україна ще не задіяла основні сили в контрнаступі - Сирський

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