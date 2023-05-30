У РФ оголосили в розшук Залужного й Сирського

У базі розшуку МВС РФ з'явилися українські генерали Валерій Залужний і Олександр Сирський. У РФ їм інкримінують застосування заборонених засобів і методів ведення війни.

Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного оголошено в Росії в розшук. Відповідна картка з'явилася у вівторок, 30 травня, у базі розшуку МВС РФ. Залужного оголошено в розшук у рамках кримінальної справи, передає російське інформагентство "Інтерфакс".

Крім Залужного, у РФ оголосили в розшук і командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, а також українського генерала Сергія Наєва. Відповідні картки на Сирського й Наєва також з'явилися у базі розшуку МВС РФ. Цих високопоставлених українських військових оголошено в розшук так само у рамках кримінальної справи, втім в базі розшуку не уточнюються деталі.

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Росіяни закидають воєнні злочини

Наприкінці грудня минулого року Слідчий комітет РФ повідомляв, що Залужному, Сирському, Наєву і генералу ЗСУ Володимиру Кравченку висунуто обвинувачення у справі про застосування заборонених засобів і методів ведення війни. За версією російського слідства, українські генерали "здійснювали загальне командування підрозділами ЗСУ, унаслідок злочинних дій яких загинули й дістали поранення десятки мирних громадян, зокрема діти, пошкоджено сотні об'єктів цивільної інфраструктури", нагадує "Інтерфакс".

Україна зі свого боку підозрює у веденні агресивної війни та воєнних злочинах вище війскове та політичне керівництво РФ, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова, головнокомандувача військами національної гвардії Віктора Золотова та багатьох інших.

В РФ же нещодавно оголосили в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), а також кількох суддів МКС. У такий спосіб російські слідчі органи відповіли на видачу МКС ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна, якого обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

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