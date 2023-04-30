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Валерій Залужний
Валерій ЗалужнийФото: Ukraine President's Office/Zumapress/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Залужний предметно поговорив з головкомом сил НАТО в Європі

Олена Перепадя
1 год. тому

Головнокомандувач ЗСУ Залужний поінформував генерала Каволі про ситуацію на фронті та сценарії перебігу бойових дій. Окремою темою для обговорення стало своєчасне постачання достатньої кількості снарядів та техніки.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі про ситуацію на фронті та імовірні сценарії перебігу бойових дій. Про це Залужний у неділю, 30 квітня, повідомив у Telegram і зазначив, що вони предметно обговорили широке коло важливих для України питань.

"Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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За його словами, сторони окремо зупинилися на важливості своєчасного постачання в достатній кількості боєприпасів і техніки. Залужний наголосив на необхідності надання Україні широкого спектра озброєння та систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.

 

Сторони також обговорили питання підготовки українських захисників. "Домовилися й надалі підтримувати діалог і працювати для посилення обороноздатності України", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у цей же день президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський назвав види озброєнь, які останніми днями поставили в Україну західні партнери.

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