Залужний предметно поговорив з головкомом сил НАТО в Європі
Олена Перепадя
1 год. тому
Головнокомандувач ЗСУ Залужний поінформував генерала Каволі про ситуацію на фронті та сценарії перебігу бойових дій. Окремою темою для обговорення стало своєчасне постачання достатньої кількості снарядів та техніки.
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі про ситуацію на фронті та імовірні сценарії перебігу бойових дій. Про це Залужний у неділю, 30 квітня, повідомив у Telegram і зазначив, що вони предметно обговорили широке коло важливих для України питань.
"Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.