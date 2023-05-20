МКС критикує оголошення Росією у розшук прокурора Хана

Попри оголошення Росією в розшук прокурора Каріма Хана, МКС "залишатиметься непохитним у виконанні свого законного мандату", наголосили в суді.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) вважає неприйнятним оголошення Росією в розшук прокурора Каріма Хана у відповідь на раніше виданий МКС ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. На цьому наголошується в окремій заяві МКС, опублікованій в суботу, 20 травня.

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"Міжнародний кримінальний суд усвідомлює і глибоко стурбований необґрунтованими і невиправданими примусовими заходами, які, як повідомляється, були вжиті проти посадових осіб МКС", - йдеться в заяві. "МКС вважає ці заходи неприйнятними. Суд залишатиметься непохитним у виконанні свого законного мандату щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, які викликають занепокоєння міжнародної спільноти в цілому", - наголошується в документі.

Країни-члени МКС кажуть про "акти залякування" з боку РФ

Так само в суботу країни-члени МКС заявили, що вони "глибоко стурбовані" рішенням Росії оголосити в розшук прокурора суду і кількох суддів. Президія Асамблеї держав-учасниць МКС, - наглядового органу за діяльністю суду, - у своїй заяві "висловлює жаль з приводу цих актів залякування і неприйнятних спроб підірвати мандат Міжнародного кримінального суду щодо розслідування, покарання і запобігання скоєнню найтяжчих міжнародних злочинів".

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Напередодні російський пропагандистський інформресурс "ТАСС" повідомив, що британський прокурор МКС Карім Хан був доданий до списку осіб, які перебувають у розшуку в базі даних МВС Росії.

У березні МКС, що розташований у Гаазі, видав ордер на арешт президента Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. У МКС вказували на те, що є достатні підстави вважати, що Путін і російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.