МКС критикує оголошення Росією у розшук прокурора Хана

"Міжнародний кримінальний суд усвідомлює і глибоко стурбований необґрунтованими і невиправданими примусовими заходами, які, як повідомляється, були вжиті проти посадових осіб МКС", - йдеться в заяві. "МКС вважає ці заходи неприйнятними. Суд залишатиметься непохитним у виконанні свого законного мандату щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, які викликають занепокоєння міжнародної спільноти в цілому", - наголошується в документі.
Країни-члени МКС кажуть про "акти залякування" з боку РФ
Так само в суботу країни-члени МКС заявили, що вони "глибоко стурбовані" рішенням Росії оголосити в розшук прокурора суду і кількох суддів. Президія Асамблеї держав-учасниць МКС, - наглядового органу за діяльністю суду, - у своїй заяві "висловлює жаль з приводу цих актів залякування і неприйнятних спроб підірвати мандат Міжнародного кримінального суду щодо розслідування, покарання і запобігання скоєнню найтяжчих міжнародних злочинів".
Напередодні російський пропагандистський інформресурс "ТАСС" повідомив, що британський прокурор МКС Карім Хан був доданий до списку осіб, які перебувають у розшуку в базі даних МВС Росії.
У березні МКС, що розташований у Гаазі, видав ордер на арешт президента Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. У МКС вказували на те, що є достатні підстави вважати, що Путін і російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.
Що Путін казав про Міжнародний суд і Гаагу в 2005 році