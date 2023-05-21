Сили оборони тримають оборону Бахмута - Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські сили контролюють незначну частину Бахмута й оборона цієї частини міста не втрачає своєї актуальності для українських військових.

"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмута, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це дає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться", - наводить слова Сирського пресслужба міністерства оборони України в Telegram-каналі.

Росіяни можуть опинитися в тактичному оточенні

"Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги. Під час роботи з командирами ми детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога. Тому продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем", - заявив командувач Сухопутних військ.

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Згодом третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) повідомила про просування вперед під Бахмутом Донецької області. "Третя штурмова бригада продовжує вибивати окупантів з позицій під Бахмутом! 1730 м у довжину і в глиб - ще 700 м зачищеної від ворога території", - повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Нагадаємо, раніше цього дня ЗМІ, посилаючись на Зеленського повідомляли, що той, відповідаючи англійською на запитання західного журналіста, нібито визнав втрату Бахмута українськими силами, про що раніше повідомляли в РФ. Однак згодом Зеленський заперечив таке трактування його слів, сказавши, що українська сторона утримує частину Бахмута.

Так само у міноборони України також запевняли, що українські сили утримують частину міста Бахмут.