Удар по мосту в Чонгарі: що це змінює

Вперше від російського вторгнення в Україну пошкоджено Чонгарський міст, що сполучає Крим та окуповані Росією райони півдня України. Що це змінить для воєнних планів України у цьому регіоні?

Чонгарський міст повинен був злетіти в повітря 24 лютого 2022 року, коли почалося вторгнення Росії в Україну. Він був замінований, але не підірваний, а перша дірка в ньому з'явилася через понад рік - рано вранці в четвер, 22 червня. Російські джерела повідомили, що Чонгарський міст був ймовірно атакований наданими Україні західними ракетами Scalp/Storm Shadow, ніхто не постраждав. Міст отримав пошкодження, рух по ньому зупинено та перенаправлено іншим маршрутом - через пункти пропуску "Армянськ" і "Перекоп".

Чонгар - найближчий шлях із Криму на Мелітополь

У перші дні вторгнення російська армія використала стратегічно важливий Чонгарський міст для швидкого просування з анексованого Криму до Херсонської та Запорізької областей. Як так вийшло і хто винен - досі одне з найболючіших питань для українського керівництва. Слідство ще має дати на нього відповідь. Тепер армія України веде масштабний контрнаступ, одна з цілей якого - відвоювати втрачені тоді території.

Російська військова колона в Армянську, 24 лютого 2022 року Фото: Sergei Malgavko/ITAR-TASS/imago images

Чонгарський міст важливий, бо це найближчий маршрут постачання російського угруповання на запорізькому напрямку із Криму. Саме там точаться важкі бої і очікується основний напрямок українського наступу - на окупований Мелітополь - з метою розрізати сухопутний коридор із Росії до Криму. В Україні та на Заході вважають, що створення цього коридору було однією з головних цілей російського вторгнення.

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Які альтернативи у постачання армії РФ

Інший варіант - через Перекопський перешийок, завширшки від семи до дев'яти кілометрів. Українські джерела пишуть, що цей шлях із Криму до Мелітополя приблизно на 100 кілометрів довший, а його пропускна спроможність нижча, ніж через Чонгар. Крім того, цей шлях є більш ризикованим, оскільки він ближчий до території на правому березі Дніпра, який контролюють Збройні сили України.

У перспективі є ще третій варіант - через косу Арбатська стрілка, яка відокремлює залив Сиваш від Азовського моря. Але ця коса довжиною понад 100 кілометрів вузька - приблизно від 300 метрів до восьми кілометрів. Росія збирається збудувати нею новий маршрут до Криму, але Україна, схоже, вже почала до неї пристрілюватися. У червні почастішали повідомлення про ракетні обстріли в Генічеському районі.

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Після Чонгара - Кримський міст?

Кадри діри в бетонному покритті Чонгарського мосту нагадали багатьом удари по Антонівському мосту в Херсоні влітку 2022 року, які врешті-решт зробили його непридатним для використання і, серед іншого, змусили російську армію піти з правого берега Дніпра. Не виключено, що міст буде швидко відремонтовано.

Виведення з ладу Чонгарського мосту, схоже, поки що рано називати переломом в українському контрнаступі. Повністю перекрити постачання російського угруповання із Криму ЗСУ навряд чи зможуть. Крім того - залишаються маршрути суходолом і Азовським морем. Там у червні теж почастішали удари по залізничних вузлах та портах - у Маріуполі та Бердянську. Деякі оглядачі вважають, що тільки удари по Кримському мосту можуть радикально послабити постачання російського угруповання в Криму, а звідти - на півдні України.