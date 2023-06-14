Столтенберг: Ще не відомо, чи змінить контрнаступ хід війни

Україна веде контрнаступ, проте ще рано говорити про те, чи стане він поворотним моментом у війні, розв'язаній РФ. Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у середу, 14 червня, напередодні зустрічі міністрів оборони країн альянсу. Він додав, що будь-яка війна непередбачувана, проте наголосив, що під час наступу українські війська звільняють все більше території.

"Ми знаємо, що чим більше виграє Україна, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів. Що більших перемог досягне Україна, тим вища ймовірність того, що президент Путін зрозуміє, що він не може перемогти на полі бою, а має вести переговори про справедливий мир", - сказав Столтенберг.

Читайте також: РФ перекидає боєздатні війська з Херсонщини - Маляр

Столтенберг: Підтримка НАТО змінює ситуацію на полі бою

На його думку, прогрес українськийх сил на полі бою - це свідчення мужності та самовідданості українських військових, а також їхнього професіоналізму, який перевершив всі очікування, зокрема й у поводженні із західними системами озброєнь.

"Підтримка, яку надають союзники НАТО, реально змінює ситуацію на полі бою прямо в ці хвилини", - сказав він.

Відповідаючи на питання про втрати поставленої союзниками України військової техніки генсек НАТО взазначив, що за такого масштабного контрнаступу і в умовах настільки потужних і численних ліній оборони, які побудували російські війська, втрати неминучі, зокрема і якщо йдеться про сучасну техніку.

Читайте також:Експерт про контрнаступ: ЗСУ вправно використовують тактику маскування

Нагадаємо, що в міністерстві оборони України повідомили, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію та просунулися на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

За минулий тиждень українським військам вдалося деокупувати 90 квадратних кілометрів території, просунутися вглиб на 6,5 кілометра і звільнити сім населених пунктів - Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожове, Макарівку, Благодатне.