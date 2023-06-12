Україна звільнила село Новодарівка на Запоріжжі

В Україні повідомили про деокупацію населеного пункту в Запорізькій області. До того в міноборони звітували про звільнення від російської окупації чотирьох сіл у Донецькій області.

Українські військові деокупували село Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Про це повідомила у понеділок, 12 червня, Запорізька окрема бригада територіальної оборони (ТРО).

"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади ТРО було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх", - ідеться у повідомленні в Facebook.





У міністерстві оборони України це повідомлення поки що офіційно не підтверджували.

Україна звільнила чотири села на Донеччині

Водночас уранці в міноборони підтвердили деокупацію села Сторожове у Волноваському районі Донецької області. До цього 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського заявила, що одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили Сторожове, яке знаходилося в російській окупації з березня 2022 року.

У неділю, 11 червня, в Збройних силах України (ЗСУ) повідомили про деокупацію трьох населених пунктів Донеччини: села Благодатне в Бахмутському районі та сіл Макарівка і Нескучне - у Волноваському.

Читайте також: ISW: Україна продовжує контрнаступ