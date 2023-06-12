  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Україна звільнила село Новодарівка на Запоріжжі

Роман Губа
10 хв. тому

В Україні повідомили про деокупацію населеного пункту в Запорізькій області. До того в міноборони звітували про звільнення від російської окупації чотирьох сіл у Донецькій області.

https://p.dw.com/p/4SSqm
Українські військові неподалік Бахмута
Українські військові (ілюстративне фото)Фото: REUTERS

Українські військові деокупували село Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Про це повідомила у понеділок, 12 червня, Запорізька окрема бригада територіальної оборони (ТРО).

"4 червня 2023 року в рамках оборонної операції спільними діями механізованого підрозділу та зведеним підрозділом Запорізької окремої бригади ТРО було звільнено від окупантів село Новодарівка. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх", - ідеться у повідомленні в Facebook.

У міністерстві оборони України це повідомлення поки що офіційно не підтверджували.

Україна звільнила чотири села на Донеччині

Водночас уранці в міноборони підтвердили деокупацію села Сторожове у Волноваському районі Донецької області. До цього 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського заявила, що одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили Сторожове, яке знаходилося в російській окупації з березня 2022 року.

У неділю, 11 червня, в Збройних силах України (ЗСУ) повідомили про деокупацію трьох населених пунктів Донеччини: села Благодатне в Бахмутському районі та сіл Макарівка і Нескучне - у Волноваському.

Читайте також: ISW: Україна продовжує контрнаступ

ЗСУ звільняють Донеччину від ворога

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони України Олексій Резніков

"Рамштайн" обговорить 15 червня деталі авіаційної коаліції

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Bildergalerie Ukraine Kachowka Staudamm Dnipropetrovsk Region Fischsterben

У пошуках питної води для півдня України

У пошуках питної води для півдня України

Катастрофи9 червня 2023 р.
Херсон, 7 червня 2023 року

На власні очі: Херсон після знищення Каховської ГЕС

На власні очі: Херсон після знищення Каховської ГЕС

Суспільство9 червня 2023 р.
external

Мер Олешок: Росіяни обстрілюють волонтерів

Мер Олешок: Росіяни обстрілюють волонтерів

Конфлікти9 червня 2023 р.01:39 хв.
external

Велика вода прибуває на Миколаївщину

Велика вода прибуває на Миколаївщину

Конфлікти9 червня 2023 р.01:13 хв.
external

Як пенсіонерка Тая ЗСУ допомагає

Як пенсіонерка Тая ЗСУ допомагає

Конфлікти9 червня 2023 р.02:54 хв.
Російські війська у Маріуполі

Про "трибунал для Путіна" заговорили російські юристи

Про "трибунал для Путіна" заговорили російські юристи

Конфлікти9 червня 2023 р.
На головну сторінку