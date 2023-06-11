ЗСУ повідомили про звільнення ще одного села на Донеччині
У Збройних силах України (ЗСУ) повідомили про звільнення села Нескучне у Волноваському районі Донецької області. Про те, що населений пункт перейшов під контроль України ще напередодні, повідомили у 7-му окремому батальйоні "АРЕЙ" Української добровольчої армії 129-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у неділю, 11 червня.
"Нескучне на Донеччині - знову під українським прапором!", - повідомили також у Державній прикордонній службі України.
Раніше сьогодні в ЗСУ повідомили, що бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині.
Внаслідок операції українські захисники захопили у полон шістьох представників сил РФ, серед яких представники так званого "МВС" самопроголошеного утворення "ДНР" і двоє російських військовослужбовців, розповів згодом в ефірі національного телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
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