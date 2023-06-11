ЗСУ повідомили про звільнення ще одного села на Донеччині

У ЗСУ повідомили, що село Нескучне на Донеччині перейшло під контроль України ще вчора, 10 червня.

48 хв. тому 48 хв. тому

48 хв. тому 48 хв. тому

У Збройних силах України (ЗСУ) повідомили про звільнення села Нескучне у Волноваському районі Донецької області. Про те, що населений пункт перейшов під контроль України ще напередодні, повідомили у 7-му окремому батальйоні "АРЕЙ" Української добровольчої армії 129-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ у неділю, 11 червня.

"Нескучне на Донеччині - знову під українським прапором!", - повідомили також у Державній прикордонній службі України.

Раніше сьогодні в ЗСУ повідомили, що бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині.

Військові піднімають прапор України у Благодатному, 11 червня Фото: 68th Separate Hunting Brigade 'Oleksy Dovbusha'/Handout/REUTERS

Внаслідок операції українські захисники захопили у полон шістьох представників сил РФ, серед яких представники так званого "МВС" самопроголошеного утворення "ДНР" і двоє російських військовослужбовців, розповів згодом в ефірі національного телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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