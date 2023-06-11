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Маляр повідомила про деокупацію ще одного села - Макарівки

Дар'я Нинько
46 хв. тому

ЗСУ деокупували ще одне село на Донеччині - Макарівку, повідомили в мінборони України. У відомстві також підтвердили інформацію про звільнення Благодатного.

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Український прапор в деокупованому Благодатному, 11 червня 2023 року
Український прапор в деокупованому Благодатному, 11 червня 2023 рокуФото: 68th Separate Hunting Brigade 'Oleksy Dovbusha'/Handout/REUTERS

В міністерстві оборони України повідомили про деокупацію села Макарівка у Волноваському районі Донецької області. Про це ввечері у неділю, 11 червня, написала у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Макарівка знаходиться поряд з населеним пунктом Благодатне, про деокупацію якого зранку повідомили у Збройних силах України.

"Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка", - написала Маляр. Вона також зазначила, що Сили оборони України півдні просунулися на двох напрямках на відстань від 300 до 1500 метрів.

Також ЗСУ продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку, повідомила Маляр. "Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів", - написала вона.

На напрямках, де ЗСУ перебувають в обороні, вони не втратили жодної позиції, наголосила заступниця міністра оборони.

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Зазначимо, що сьогодні в ЗСУ повідомили про звільнення ще одного села у Волноваському районі на Донеччині – Нескучного. Про те, що населений пункт перейшов під контроль України ще напередодні, заявили у 7-му окремому батальйоні "АРЕЙ" Української добровольчої армії 129-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. 

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