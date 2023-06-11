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Українські військові звільнили Благодатне - ЗСУ

Роман Губа
35 хв. тому

Село Благодатне Донецької області перебувало під російською окупацією з січня 2023 року.

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Мінометний розрахунок українських військ на Бахмутському напрямку
Мінометний розрахунок українських військ на Бахмутському напрямкуФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Facebook в неділю, 11 червня.

"Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", - йдеться у повідомленні військових. Зазначається, що до українського полону потрапили російські військові.

На опублікованому відео українські військові підіймають український прапор з вікна зруйнованої будівлі.



Українська сторона не повідомляла, на якому напрямку розташований звільнений населений пункт, але ймовірно, що мова йде про село, розташоване на північ від Бахмута. Найманці ПВК "Вагнер" повідомляли про його захоплення 29 січня 2023 року.

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ЗСУ продовжують атакувати, просуваються на півдні

Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту 10 червня, повідомляє у регулярному звіті американський Інститут вивчення вийни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, додатково вказують на те, що українські сили на заході Запорізької області досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова", - йдеться у повідомленні. Аналітики також посилаються на військових блогерів із РФ, які "продовжують стверджувати, що російські війська в цьому районі успішно обороняються від спроб просування українських військ".

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 11 червня повідомив, що РФ зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, де тривають важкі бої. Протягом минулої доби на цій ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється", - повідомили в генштабі без інших деталей контрнаступу.

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Мінометний розрахунок українських військ на Бахмутському напрямку

Українські військові звільнили Благодатне - ЗСУ

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