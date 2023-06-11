ЗСУ продовжують атакувати, просуваються на півдні - ISW

Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту 10 червня, повідомляє у регулярному звіті американський Інститут вивчення вийни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, додатково вказують на те, що українські сили на заході Запорізької області досягли локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова", - йдеться у повідомленні. Аналітики також посилаються на військових блогерів із РФ, які "продовжують стверджувати, що російські війська в цьому районі успішно обороняються від спроб просування українських військ".

Також українські сили у суботу продовжували наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши там певних успіхів. З посиланням на геолокаційні кадри 9 червня, у ISW повідомили, що російські війська відступають із позицій на захід від Сторожевого на Донеччині (3 км на південь від Великої Новосілки), "хоча і незрозуміло, чи захопили українські сили ці позиції".

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"На Україну чекає важка боротьба"

"Зараз українські війська намагаються провести надзвичайно складну тактичну операцію - фронтальний штурм підготовлених оборонних позицій, що ще більше ускладнюється відсутністю переваги в повітрі - і ці початкові атаки не слід екстраполювати для прогнозування всіх українських операцій", - зазначають в ISW. У повідомленні підкреслено, що "на українські сили, безумовно, чекає важка боротьба", але ЗСУ ще не перекинули переважну більшість своїх контрнаступальних сил, а російська оборона не є рівномірно міцною на всіх ділянках лінії фронту.

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Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 11 червня повідомив, що РФ зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на цій ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень. "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється", - повідомили в генштабі без інших деталей контрнаступу.