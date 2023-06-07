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Сирський: Росія втрачає позиції під Бахмутом

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, а РФ втрачає позиції, заявив командувач сухопутних військ ЗСУ. На Заході бачать ознаки початку контрнаступу України, пише CNN.

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Робота Граду під Бахмутом
Робота Граду під БахмутомФото: SERHII NUZHNENKO/RL/RFE/REUTERS

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують рухатися вперед на Бахмутському напрямку, а російські війська втрачають позиції під Бахмутом, заявив у середу, 7 червня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", - написав він у Telegram, додавши на підтвердження цього відео роботи 3-ї окремої штурмової бригади.

Напередодні у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський відзначив роботу сил оборони України на Бахмутському напрямку. "Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада - дякую вам! Дякую за рух уперед!" - сказав він.

Днем раніше Зеленський також подякував військовим, "які дали саме ті новини, яких ми очікуємо".

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Захід бачать ознаки початку контрнаступу ЗСУ

Між тим американський телеканал CNN повідомляє з посиланням на високопоставлене джерело в Північноатлантичному альянсі (НАТО), що на Заході бачать ознаки початку довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ та відзначають "значне посилення бойових дій" на сході країни за останні дві доби.

У матеріалі йдеться, що українські війська за останні кілька днів почали випробовувати російські позиції артилерійськими ударами та наземними атаками, щоби знайти вразливі місця в їхній обороні, через які можна здійснити прорив.

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Водночас зазначається, що підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) може ускладнити деякі плани України, зокрема у переправі через Дніпро.

"Все, що було заплановано нижче за течією від дамби, ймовірно, доведеться перепланувати. Зрештою, рівень води спаде, але, швидше за все, катастрофічна повінь вплинула на мости та дороги в цьому районі, тому вони не можуть бути використані так, як планувалося раніше", - цитує CNN одного з європейських послів у Вашингтоні.

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