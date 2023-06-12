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У міноборони озвучили тижневі підсумки контрнаступу

Валерій Сааков
40 хв. тому

Протягом минулого тижня під час наступальної операції ЗСУ вдалося деокупувати 90 квадратних кілометрів території та звільнити сім населених пунктів, повідомили в міноборони України.

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У міноборони України оприлюднили тижневі підсумки контрнаступу
Українські військові під час контрнаступу у Запорізькій областіФото: Nicolas Cleuet/Le Pictorium/IMAGO

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила в понеділок, 12 червня, результати проведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах. Підсумки українського контрнаступу Маляр стисло виклала в дописі в Telegram-каналі.

Згідно з наведеними посадовицею даними, за минулий тиждень українським військам вдалося деокупувати 90 квадратних кілометрів території, просунутися вглиб на 6,5 кілометрів і звільнити сім населених пунктів - Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

У Генштабі підтверджують, що війська РФ змушені оборонятися на півдні

Тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив у своєму вечірньому зведенні, оприлюдненому на Facebook-сторінці, що російські війська і надалі змушені оборонятися на півдні. "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії", - зазначається в повідомленні.

Водночас у Києві визнають, що російські окупаційні сили не полишають спроб вести наступальні операції на інших напрямках. "Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення", - визнають автори зведення.

Результати контрнаступу прокоментував у вечірньому відеозверненні і президент Володимир Зеленський. "Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива - дощі наше завдання ускладнюють, - але усе одно міцність наших воїнів дає результат", - сказав Зеленський. За його словами, найгарячішими напрямками є "Хортиця" і "Таврія". "Окремо вдячний за Бахмут - збільшуємо наш контроль на цьому напрямку", - зауважив президент.   

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Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ, а згодом і аналітики повідомили про початок українського контрнаступу, хоч у Києві його на той час не анонсували. 10 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні проводяться контрнаступальні заходи, однак жодних подробиць не навів.

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