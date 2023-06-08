Західні ЗМІ заявили, що Україна розпочала контрнаступ

Західні ЗМІ стверджують, що українські війська почали контрнаступ, посиливши свої атаки на південному сході України. Україна офіційно заяв щодо контрнаступу не робила.

Контрнаступ українських військових проти окупаційних російських військ розпочався, стверджує у четвер, 8 червня, низка західних ЗМІ з посиланням на неназвані джерела.

Зокрема, видання The Washington Post з посиланням на чотирьох представників Збройних сил України, які говорили на умовах анонімності, зазначає, що українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни. "До складу українських військ входять спеціалізовані штурмові підрозділи, озброєні західним озброєнням і навчені тактиці НАТО", - йдеться у повідомленні. Україна, прогнозує The Washington Post, може спробувати звільнити міста Мелітополь та Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, а також "розірвати" коридор, який з'єднує РФ з анексованим нею Кримом, перерізавши ключові лінії постачання Росії.

Про активну фазу українського контрнаступу також повідомило видання ABC News з посиланням двох українських чиновників, зокрема на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського. Водночас видання припускає, що контрнаступ України ймовірно розпочався кілька днів тому. "Однак за останні кілька годин відбулися значні зміни. У кількох повідомленнях зазначалося, що на південному сході України, на південь від великого українського міста Запоріжжя, почалася велика битва", - пише ABC News.

Також про початок контрнаступу повідомляє і видання NBC News з посиланням на старшого офіцера і солдата ЗСУ, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Україна не оголошувала про контрнаступ

Українська сторона жодних заяв про початок контрнаступу наразі не робила. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram повідомила, що наразі бої тривають на кількох напрямках. Зокрема, на Бахмутському йдуть активні дії ЗСУ, війська РФ подекуди намагаються перейти у наступ, але безуспішно.

На Куп’янському, Шахтарському напрямках російські сили завдають авіаційних ударів, здійснюють обстріли. На Авдіївському та Лиманському напрямках війська РФ здійснюють спроби наступати, але теж безуспішно.

На Мар’їнському напрямку тривають бої. ЗСУ відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат, зазначила Маляр.

Окрім того, тривають бої за Велику Новосілку на Донеччині, а на Запорізькому напрямку в районі Оріхова РФ перебуває в активній обороні, повідомила вона.

Про наступ України заявляє РФ

Водночас західні ЗМІ звертають увагу на те, що про запеклі бої в Запорізькій області повідомляють так звані російські військові блогери. А сьогодні вранці ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" ​​Євген Пригожин в Telegram заявив, що "події, які зараз відбуваються на фронті, є початком контрнаступу України".

Міністерство оборони РФ ще 5 червня заявило про початок "великомасштабного наступу" ЗСУ на п'яти ділянках фронту, але він нібито "успіху не мав".

Міноборони України тоді заявило, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках. Водночас в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ тоді попередили, що російські війська активізують свої інформаційно-психологічні операції, зокрема і поширення недостовірної інформації про дії ЗСУ.

Читайте також: Німецька зброя для українського контрнаступу

Також в міноборони України заявили, що оголошення про початок контрнаступу ЗСУ не буде, зазначивши, що "плани люблять тишу".

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video