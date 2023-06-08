  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Західні ЗМІ заявили, що Україна розпочала контрнаступ

Олександр Куницький
59 хв. тому

Західні ЗМІ стверджують, що українські війська почали контрнаступ, посиливши свої атаки на південному сході України. Україна офіційно заяв щодо контрнаступу не робила.

https://p.dw.com/p/4SLsj
Українські військові ведуть вогонь з РСЗВ "Град" поблизу Бахмута, 19 травня 2023 року
Українські військові ведуть вогонь з РСЗВ "Град" поблизу Бахмута, 19 травня 2023 рокуФото: SERHII NUZHNENKO/RL/RFE/REUTERS

Контрнаступ українських військових проти окупаційних російських військ розпочався, стверджує у четвер, 8 червня, низка західних ЗМІ з посиланням на неназвані джерела.

Зокрема, видання The Washington Post з посиланням на чотирьох представників Збройних сил України, які говорили на умовах анонімності, зазначає, що українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни. "До складу українських військ входять спеціалізовані штурмові підрозділи, озброєні західним озброєнням і навчені тактиці НАТО", - йдеться у повідомленні. Україна, прогнозує The Washington Post, може спробувати звільнити міста Мелітополь та Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, а також "розірвати" коридор, який з'єднує РФ з анексованим нею Кримом, перерізавши ключові лінії постачання Росії.

Про активну фазу українського контрнаступу також повідомило видання ABC News з посиланням двох українських чиновників, зокрема на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського. Водночас видання припускає, що контрнаступ України ймовірно розпочався кілька днів тому. "Однак за останні кілька годин відбулися значні зміни. У кількох повідомленнях зазначалося, що на південному сході України, на південь від великого українського міста Запоріжжя, почалася велика битва", - пише ABC News.

Також про початок контрнаступу повідомляє і видання NBC News з посиланням на старшого офіцера і солдата ЗСУ, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Україна не оголошувала про контрнаступ

Українська сторона жодних заяв про початок контрнаступу наразі не робила. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram повідомила, що наразі бої тривають на кількох напрямках. Зокрема, на Бахмутському йдуть активні дії ЗСУ, війська РФ подекуди намагаються перейти у наступ, але безуспішно. 

На Куп’янському, Шахтарському напрямках  російські сили завдають авіаційних ударів, здійснюють обстріли. На Авдіївському та Лиманському напрямках війська РФ здійснюють спроби наступати, але теж безуспішно. 

На Мар’їнському напрямку тривають бої. ЗСУ відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, завдавши йому значних втрат, зазначила Маляр.

Окрім того, тривають бої за Велику Новосілку на Донеччині, а на Запорізькому напрямку в районі Оріхова РФ перебуває в активній обороні, повідомила вона.

Про наступ України заявляє РФ

Водночас західні ЗМІ звертають увагу на те, що про запеклі бої в Запорізькій області повідомляють так звані російські військові блогери. А сьогодні вранці ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" ​​Євген Пригожин в Telegram заявив, що "події, які зараз відбуваються на фронті, є початком контрнаступу України".

Міністерство оборони РФ ще 5 червня заявило про початок "великомасштабного наступу" ЗСУ на п'яти ділянках фронту, але він нібито "успіху не мав".

Міноборони України тоді заявило, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках. Водночас в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ тоді попередили, що російські війська активізують свої інформаційно-психологічні операції, зокрема і поширення недостовірної інформації про дії ЗСУ.

Читайте також: Німецька зброя для українського контрнаступу

Також в міноборони України заявили, що  оголошення про початок контрнаступу ЗСУ не буде, зазначивши, що "плани люблять тишу".

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Як просувається контрнаступ ЗСУ?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.washingtonpost.com
abcnews.go.com
www.nbcnews.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

На Дніпропетровщині сталася масова загибель риби

В Україні масовий мор риби, МОЗ попереджає про небезпеку

Здоров'я2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Portulak, Gemueseportulak, Gemuese-Portulak, Portulaca oleracea subsp. oleracea, little hogweed

"Криму бракуватиме води, на Херсонщині - пустеля"

"Криму бракуватиме води, на Херсонщині - пустеля"

Катастрофи7 червня 2023 р.
Александер Вершбоу

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Конфлікти7 червня 2023 р.
Затоплені внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС будинки в Херсоні, фото 7 червня 2023 року

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

Конфлікти7 червня 2023 р.
external

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Конфлікти7 червня 2023 р.02:01 хв.
Зруйнована гребля Каховської ГЕС

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Конфлікти7 червня 2023 р.
external

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

Політика7 червня 2023 р.05:59 хв.
На головну сторінку