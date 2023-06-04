Міноборони: Оголошення про початок контрнаступу не буде

На тлі заяв, що Україна готова до контрнаступу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що оголошення про початок наступальних дій не буде, адже "плани люблять тишу".

Оголошення про початок контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ) не буде. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у неділю, 4 червня.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала вона у Telegram, додавши відео з українськими військовими, які закликають до тиші.

Україна "не дає ворогу" дат наступу

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу та розпочнуть його "в найбільш сприятливий час". "Ми не даємо дат ворогу. Ми готові, так, але будемо діяти в найкращий момент", - наголосив він.

За його словами, стратегія України - звільнення окупованих територій і повернення до міжнародно визнаних кордонів 1991 року. "Тактика буде час від часу коригуватися", - додав секретар РНБО.

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"Ніяких переговорів з сатаною"

Данілов зазначив, що Україна підготувалася до контрнаступу, бо "з 24 лютого 2022 року все змінилося". "1 вересня 1939 року Гітлер вторгся до Польщі. Тоді його треба було зупинити, але всі боялися. 24 лютого 2022 року сталося те саме, тільки перед нами був новий Гітлер. І замість того, щоб окупувати Україну за три дні, він був зупинений", - наголосив секретар РНБО.

Тепер, на його думку, "більшість світу зрозуміла, що Росія не має другої за величиною армії на планеті, а має президента, який наказує вбивати дітей". "500 дітей. Ми переможемо і притягнемо його до трибуналу за воєнні злочини", - переконаний Данілов.

На запитання, чи не мудріше піти шляхом переговорів для уникнення втрат, секретар РНБО різко заявив, що переговори з президентом РФ Володимиром Путіним - неможливі. "Ви називаєте його Путіним, але його ім'я - сатана (...) Ми не хочемо русофашизму, тому що ми вивчили уроки історії. Не треба на нас тиснути чи наполягати. Вони повинні просто піти. Це наш дім", - наголосив Данілов.

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Втрати України під Бахмутом в 7,5 разів менші за РФ

У контексті втрат Данілова запитали про оборону Бахмута, на що він відповів, що ЗСУ мусять захищати свої міста, оскільки без спротиву Росія перемогла б. "З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинули 22 816 людей (росіян. - Ред.). Наші втрати були у 7,5 разів менші", - сказав секретар РНБО.

Напередодні Маляр повідомляла, що ситуація в місті "умовно стабільна". За її даними, ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмута. "Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з новими загонами регулярної армії", - розповіла заступниця міністра оборони.