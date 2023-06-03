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Київ: ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмута

Валерій Сааков
1 год. тому

Сили оборони контролюють південно-західні околиці Бахмута, кажуть у міноборони України. Там також констатують, що частина загонів ПВК "Вагнер" досі перебуває у Бахмуті.

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Бахмут, травень 2023 року
Масштаб руйнувань у БахмутіФото: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала оперативну ситуацію в Бахмуті умовно стабільною. Про це Маляр повідомила в суботу, 3 червня, у Telegram-каналі.

"Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не покинули місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибулими загонами регулярної армії", - написала Маляр.

Крім того, за даними заступниці міністра оборони, на бахмутському напрямку російські окупаційні сили намагалися повернути втрачені позиції, але не змогли через "потужний опір" сил оборони.

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Хоч, за інформацією Маляр, російські сили виснажилися після тривалих наступальних операцій одразу на кількох напрямках на Донбасі, але нині на тьох напрямках - Куп'янський, Лиманський, Мар'їнський - спостерігалися активні наступальні дії росіян, проте безуспішні. За її даними, російські війська не полишають спроб захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Генштаб: На Донбасі відбито всі атаки росіян

Тим часом у традиційному вечірньому зведенні генштабу ЗСУ повідомлялося про те, що Силам оборони вдалося відбити всі спроби наступу з боку росіян на Донбасі. "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними генштабу, російські сили активно обстрілюють прикордонні регіони України, а також населені пункти, розташовані поблизу лінії зіткнення.

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