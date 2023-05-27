ЗСУ призупинили просування в Бахмуті - Маляр

У Бахмуті наразі не точаться активні бої, РФ проводить перегрупування військ заявили в міноборони України.
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Збройні сили України (ЗСУ) утримують "зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута", але просування військ наразі призупинене, повідомила у суботу, 27 травня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач", - написала вона в Telegram.
За її даними, Росія зараз проводить заміну та перегрупування військ на Бахмутському напрямку.
"Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Вчора і сьогодні там немає активних боїв - ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього", - додала Маляр.
25 травня ватажок приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин заявив про виведення його найманців із Бахмута та передачу позицій міністерству оборони РФ, яке триватиме до 1 червня.
"Це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть з нами воювати. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах. Вони перегруповуються в інших трьох точках", - підтвердив відведення "вагнерівців" секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС, опублікованому в суботу.
Відповідна ротація буде тривати в декілька етапів, оскільки росіяни намагатимуться втримати фланги в околицях міста, зауважує британська військова розвідка в сьогоднішньому огляді щодо війни Росії проти України. Для посилення флангів Бахмута в останні тижні туди передислокували частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії. Ймовірно, їх перекинули з району Сватове-Кремінна, поінформували в міністерстві оборони Великобританії.
На думку британських розвідників, бойовиків Пригожина міноборони РФ планує використати для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення сил, попри очевидну ворожнечу з ватажком ПВК "Вагнер".