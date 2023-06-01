ISW: Силам Кадирова наказали наступати замість "вагнерівців"

Російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після відходу сил приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" з Бахмута. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW) опублікованому в середу, 31 травня.

У звіті посилаються на заяву Кадирова, який повідомив, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області. Заява про повернення чеченських сил до наступальних операцій, на думку американських аналітиків, перерве майже річну перерву в участі кадирівців у бойових діях високої інтенсивності. Вони брали участь у боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ навесні та влітку 2022 року.

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У ISW припускають, що Кремль, можливо, намагається повернути кадирівців як головну наступальну силу після того, як сили ПВК "Вагнер" досягли піку своїх можливостей і відведені з лінії фронту. Раніше американські аналітики зазначали, що президент Росії Володимир Путін намагався тиснути на Кадирова, щоб той збільшив роль чеченських бойовиків у бойових діях. У повідомленні йдеться, що Кремль може сприймати чеченські підрозділи як невикористану штурмову силу, яка може відновити здатність Росії підтримувати одночасні наступальні зусилля на кількох напрямках. Якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 солдатів, близькі до правди, то за оцінками ISW, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.

Раніше очільник ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про початок виведення "вагнерівців" із Бахмута. У міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті "вагнерівці" досі є.