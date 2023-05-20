Папа направить кардинала для досягнення перемир'я в Україні

Понтифік уповноважив болонського кардинала Маттео Дзуппі миротворчою місію з метою досягти перемир'я між сторонами протистояння в Україні, повідомили в Ватикані.

Папа Римський Франциск хоче відправити посланцем до Москви і Києва кардинала болонського Маттео Дзуппі з миротворчою місію задля початку перемовин про досягнення перемир'я. Про це в суботу, 20 травня, повідомила пресслужба Ватикану.

Мета місії - "спробувати допомогти покласти край війні в Україні", йдеться в повідомленні пресслужби понтифіка. У заяві Ватикану йдеться, що 67-річний кардинал Дзуппі виконуватиме місію згідно з інструкціями Державного секретаріату Ватикану, "щоб сприяти зменшенню напруженості конфлікту в Україні, в надії, (…), що це могло б започаткувати мирні процеси".

Розклад і деталі місії ще мають узгодити. Джерела інформагенції Reuters повідомили, що 67-річний Дзуппі має окремо зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

Пропозиції Папи щодо посередництва

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський неодноразово закликав країни до миру та пропонував себе у якості посередника. Франциск також заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

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30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у непублічній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України, однак тоді він не став розкривати її деталі.

Зеленський: "Мирний план має бути українським"

13 травня президент України Володимир Зеленський, який відвідав Ватикан, де зустрівся з понтифіком, заявив, що Україні не потрібні посередники, "за всієї поваги до Його Святості". Крім того, Зеленський наголошував, що він доніс Папі свою позицію. "Війна йде в Україні, і мирний план має бути українським", - сказав тоді Зеленський.

Однак згодом посол України при Святому Престолі Андрій Юраш розповів італійським журналістам, що в Києві загалом не проти посередництва понтифіка задля досягнення прийнятних для України умов миру. "Якщо посередництво Ватикану міститиме пункти українського мирного плану, то воно, безумовно, буде прийняте з великою радістю", - наголошував дипломат.