  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Папа Римський Франциск
Папа Римський ФранцискФото: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/picture alliance
СуспільствоВатикан

Папа Римський закликав до миру в Україні

Степан Смишляєв
43 хв. тому

Папа Римський Франциск на площі Святого Петра звернувся до вірян з посланням та благословенням "Urbi et Orbi" ("Місту та світу"). Він також загадав про народ України і закликав до припинення війни.

https://p.dw.com/p/4PqwF

Глава Римо-католицької церкви у неділю, 9 квітня, після великодньої меси на площі Святого Петра у Римі звернувся до вірян з традиційним великоднім посланням та благословенням "Urbi et Orbi" ("Місту та світу "). Як повідомляє італійська газета La Repubblica, месу відвідали близько 45 тисяч віруючих.

Також у ній взяли участь 32 кардинали, 15 єпископів та 300 священиків, пише газета Il Corriere della Sera. Сама площа була прикрашена квітами, зокрема 720 трояндами, які надали Нідерланди.

Папа закликав до миру в Україні

Франциск, зокрема, закликав до активних зусиль міжнародної спільноти, аби припинити війну Росії проти України. "Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей", - цитує молитву понтифіка "Радіо Ватикану".  

Він також закликав до припинення кровопролиття в Сирії, відновлення діалогу між ізраїльтянами і палестинцями, встановлення стабільності в Лівані, підтримки постраждалих від землетрусу в Туреччині. Згадав він і про інші країни в Африці, Азії та Південній Америці.

Читайте також: Папа Римський готовий відвідати Київ за умови візиту й до Москви

Франциск обмежив участь у великодніх заходах

Як повідомлялося, Папа Франциск вперше з моменту свого обрання не взяв участі у традиційній ході Хресний шлях (Via Crucis) біля Колізею, як відбулася 7 квітня. Понтифік, якого кілька днів раніше виписали з лікарні, де він перебував з бронхітом, був змушений пропустити захід через холодну погоду.

Йому довелося не лише пропустити церемонію хресної дороги, а й відмовитися від низки традиційних ритуалів під час п'ятничної служби у базиліці Святого Петра. Глава Римсько-католицької церкви був присутній на заході, але проповідь натомість зачитав кардинал Раньєро Канталамесса.

Папа Франциск помолився за "мученицьку Україну"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Папа Римський Франциск

Папа Римський засудив несправедливість і "крижані вітри війни"

Папа Римський засудив несправедливість і "крижані вітри війни"

Папа Франциск під час меси у базиліці Святого Петра засудив війну, корупцію та байдужість у суспільстві.
Релігія6 год. тому
Папа Римський Франциск під час різдвяного послання

Папа Римський у різдвяному посланні закликав допомогти українцям

Папа Римський у різдвяному посланні закликав допомогти українцям

Папа Римський Франциск закликав допомогти конкретними жестами солідарності українцям, які зустрічають Різдво "у темряві, холоді та далеко від дому".
Суспільство25 грудня 2022 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський

В Ахені чекають Зеленського на вручення премії

Політика4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Суспільство23 год. тому05:18 хв.
Підводний човен РФ у Криму

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Конфлікти7 квітня 2023 р.
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика6 квітня 2023 р.
external

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Конфлікти6 квітня 2023 р.03:01 хв.
На головну сторінку