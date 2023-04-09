Папа Римський закликав до миру в Україні

Папа Римський Франциск на площі Святого Петра звернувся до вірян з посланням та благословенням "Urbi et Orbi" ("Місту та світу"). Він також загадав про народ України і закликав до припинення війни.

Глава Римо-католицької церкви у неділю, 9 квітня, після великодньої меси на площі Святого Петра у Римі звернувся до вірян з традиційним великоднім посланням та благословенням "Urbi et Orbi" ("Місту та світу "). Як повідомляє італійська газета La Repubblica, месу відвідали близько 45 тисяч віруючих.

Також у ній взяли участь 32 кардинали, 15 єпископів та 300 священиків, пише газета Il Corriere della Sera. Сама площа була прикрашена квітами, зокрема 720 трояндами, які надали Нідерланди.

Папа закликав до миру в Україні

Франциск, зокрема, закликав до активних зусиль міжнародної спільноти, аби припинити війну Росії проти України. "Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей", - цитує молитву понтифіка "Радіо Ватикану".

Він також закликав до припинення кровопролиття в Сирії, відновлення діалогу між ізраїльтянами і палестинцями, встановлення стабільності в Лівані, підтримки постраждалих від землетрусу в Туреччині. Згадав він і про інші країни в Африці, Азії та Південній Америці.

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Франциск обмежив участь у великодніх заходах

Як повідомлялося, Папа Франциск вперше з моменту свого обрання не взяв участі у традиційній ході Хресний шлях (Via Crucis) біля Колізею, як відбулася 7 квітня. Понтифік, якого кілька днів раніше виписали з лікарні, де він перебував з бронхітом, був змушений пропустити захід через холодну погоду.

Йому довелося не лише пропустити церемонію хресної дороги, а й відмовитися від низки традиційних ритуалів під час п'ятничної служби у базиліці Святого Петра. Глава Римсько-католицької церкви був присутній на заході, але проповідь натомість зачитав кардинал Раньєро Канталамесса.