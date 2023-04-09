Папа Римський засудив "крижані вітри війни"

Папа Франциск під час меси у базиліці Святого Петра засудив війну, корупцію та байдужість у суспільстві.

Папа Римський Франциск розкритикував несправедливість і "крижані вітри війни" у світі, промовляючи під час традиційного богослужіння у базиліці Святого Петра у суботу, 8 квітня, у ніч на католицький Великдень.

Понтифік у своїй промові засудив "логіку розрахунку та байдужості, які, здається, переважають в суспільстві", а також "ракову пухлину корупції". Але навіть перед подібними негараздами важливо не "застигати з відчуттям поразки", а шукати "внутрішнього воскресіння", зазначив Папа Франциск.

Глава Римо-католицької церкви також закликав покласти край усім війнам у світі. Проповідь була зачитана перед вісьмома тисячами парафіян, а потім понтифік традиційно хрестив вісім людей.

Хресна хода

У п'ятницю, 7 квітня, Папа Франциск був змушений пропустити традиційну церемонію Хресної дороги - понтифік лише за кілька днів до заходу був виписаний з лікарні, де перебував з бронхітом. На тлі холодної погоди йому довелося відмовитись від участі у ході. Напередодні речник МЗС України Олег Ніколенко написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що цьогорічна хода була "знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора". За його словами, йдеться про зачитані тексти 10-ї станції Хресної ходи: від імені українського хлопця-біженця з Маріуполя і від імені російського підлітка, чий брат загинув, а батько та дід зникли безвісти під час війни Росії проти України. Минулоріч спільна участь уродженців України та Росії в хресній ході викликала різку критику з боку України.

Читайте також: Папа Римський готовий відвідати Київ за умови візиту й до Москви

Папа Франциск обмежує активність через проблеми зі здоров'ям

Понтифіку довелося не лише пропустити церемонію хресної дороги, а й відмовитися від низки традиційних ритуалів під час п'ятничної служби у базиліці Святого Петра. Глава Римсько-католицької церкви був присутній на заході, але проповідь натомість зачитав кардинал і проповідник Папського дому Раньєро Канталамесса. Влітку 2022 року Папа Римський зазначав, що йому доводиться все більше обмежувати себе через вік і він готовий в якийсь момент піти у відставку.