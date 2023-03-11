Папа Римський назвав умову візиту до Києва

Понтифік заявив, що відвідає або Україну і Росію, або не поїде в жодну з країн. Поїздку до РФ він не вважає "неможливою", однак "обіцянок немає".

Папа Римський Франциск заявив, що готовий відвідати Україну, але лише за умови, що він також зможе поїхати до Москви. "Я поїду або в обидва місця, або в жодне з них", - сказав понтифік в інтерв'ю аргентинській La Nacion, опублікованому у суботу, 11 березня.

Говорячи про поїздку до РФ, Франциск визнав, що наразі відвідати Москву він не може, але "це не неможливо". "Сподіваюсь, що ми зможемо це зробити. Але обіцянок немає".

За його словами, на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він запропонував поїхати в Росію, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров йому відмовив.

За словами Папи Римського, у Ватикану немає "мирного плану", але є "миротворча служба", в рамках якої він працює над тим, щоб війна Росії проти України закінчилася. Та зустріч Володимира Путіна й Володимира Зеленського у Ватикані в майбутньому Понтифік вважає малоймовірною.

Папа Римський у квітні відвідає Угорщину

Наприкінці лютого видання Vatican News писало, що Франциск у квітні відвідає Угорщину, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, а також із біженцями з України.

Візит відбуватиметься з 28 до 30 квітня. Очікується, що одними з основних тем стануть війна Росії проти Україні та мігранти. При цьому, як стверджують ватиканські оглядачі, Папа Франциск, імовірно, сподівається, що Орбан, який підтримує тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, допоможе зіграти роль мирного посередника між Україною та РФ, писала агенція AFP.

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Папа Франциск неодноразово обіцяв зробити "все можливе", щоби покласти край війні РФ проти України, зокрема стати посередником у переговорах між Москвою і Києвом.

На початку лютого він заявив, що для цього готовий зустрітися з Путіним і з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами понтифіка, минулого року він так і не поїхав до Києва, бо не було змоги здійснити такий самий візит до Москви.

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