Папа Римський закликав не звикати до війни в Україні

Під час денної меси для католицької громади Казахстану понтифік попросив молитися за "дорогу Україну". На конференції у Нур-Султані він заявив, що релігія не повинна виправдовувати війну.

Папа Римський Франциск у середу, 14 вересня, виступив на сьомому Конгресі лідерів світових і традиційних релігій у Нур-Султані. Як пише AP, під час конференції понтифік прямо не згадав ні про Україну, ні про Росію. Однак він заявив, що релігія ніколи не повинна використовуватися для виправдання "зла" війни, ймовірно натякаючи на дії Російської православної церкви (РПЦ).

"Бог - це мир, і веде Він завжди до миру і ніколи - до війни. Тому давайте з ще більшою силою присвятимо себе сприянню та зміцненню необхідності того, щоб конфлікти вирішувалися не нікчемними доводами сили, зброєю та погрозами, а лише тими засобами, які благословляє Небо, гідними людини: зустріч, діалог, терплячі переговори", - сказав Франциск на конференції.

Папа під час меси: "Не звикаймо до війни в Україні"

Більш чітко пролунав заклик Папи під час денної меси для католицької громади Казахстану, у якому Франциск попросив молитися за "дорогу Україну".

"Думаю про численні місця, які страждають від війни, насамперед, про дорогу Україну. Не звикаймо до війни, не мирімося з її невідворотністю. Допомагаймо тому, хто страждає, наполягаймо на тому, щоби по-справжньому докладалися зусилля для досягнення миру. Що це повинно статися, скільки смертей ще потрібно дочекатися, перше ніж протистояння поступляться діалогові задля добра людей, народів і людства? Єдиним виходом є мир, а єдиною дорогою, щоби дійти до нього - діалог", - сказав він.

Кирило не приїхав, але надіслав послання

Серед присутніх на конференції імамів, патріархів, рабинів і муфтіїв був митрополит Антоній, відповідальний за зовнішні зв'язки РПЦ, яка рішуче підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Його шеф, патріарх Кирило, мав також брати участь у з'їзді, але минулого місяця скасував його.

Кирило надіслав до з’їзду послання, яке прочитав Антоній. У ньому російський патріарх говорив не про війну, а загалом про проблеми останніх двох десятиліть, викликані "спробами побудувати світ без опори на моральні цінності".

Очільник РПЦ розкритикував секулярний менталітет Заходу та стверджував, що "насіння українського конфлікту було посіяно іноземними загрозами російським кордонам", передає АР.

До того, як Кирило відмовився, були припущення, що Франциск може зустрітися з очільником РПЦ на полях конгресу. Уперше вони зустрілися в 2016 році на Кубі - це була перша в історії зустріч Папи та російського патріарха, а у перші тижні війни в Україні спілкувалися за допомогою відеоконференції.

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Згідно з програмою, візит понтифіка у Казахстані триватиме до 15 вересня. У дводенному з'їзді беруть участь близько 100 делегацій з 50 країн. Папа назвав свою поїздку "паломництвом діалогу та миру".

Для 85-річного Папи, який страждає на проблеми з колінами та проводить більшу частину часу в інвалідному візку, це третя поїздка за кордон у 2022 році після поїздок на Мальту та Канаду. У серпні він ще планував відвідати Київ і Москву. Але пізніше понтифік заявив, що лікар заборонив йому закордонні візити, тому найближчим часом цього не відбудеться. Натомість візит до Казахстану Папа, зрештою, не скасував.