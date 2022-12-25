Папа Римський на Різдво закликав допомогти українцям

Папа Римський Франциск закликав допомогти конкретними жестами солідарності українцям, які зустрічають Різдво "у темряві, холоді та далеко від дому".

Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi ("Місту і світу") нагадав про українців, які страждають від повномасштабного вторгнення Росії. "Нехай звернеться наш погляд на лиця наших українських братів і сестер, які зустрічають цьогорічне Різдво у темряві, холоді та далеко від дому через руйнування, спричинені десятьма місяцями війни", - сказав він, звертаючись до віруючих у неділю, 25 грудня.

Він закликав допомогти людям в Україні "конкретними жестами солідарності". "Нехай Бог просвітить розум тих, що має владу змусити замовкнути зброю і негайно покласти край цій безглуздій війні", - сказав він.

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Арени Третьої світової війни

У різдвяному посланні Франциск також нагадав про інші конфлікти та гарячі точки, назвавши їх "аренами третьої світової війни". Він згадав про війну в Сирії, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, зазначивши: "Попросимо ж Господа, щоб там, у землі, де він народився, відновився діалог і пошук взаємної довіри між ізраїльтянами та палестинцями".

Понтифік докладно зупинився на становищі християн на Близькому Сході і, особливо, в Лівані, якому він побажав "знов повстати до життя за підтримки світової спільноти, спираючись на силу братерства та солідарності".

Згадавши про конфлікти в зоні Сахель, Ємені, М'янмі та Ірані, Папа Римський закликав згадати за різдвяним столом про людей у всьому світі, які голодають, насамперед про дітей, у той час як щодня витрачаються величезні запаси продовольства і гроші на озброєння. У зв'язку з цим він зазначив, що війна в Україні загрожує голодом цілим народам, особливо в Афганістані та країнах Північно-Східної Африки.