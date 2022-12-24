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Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з РіздвомФото: Siryk Anatolii/Ukrinform/ABACA/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Різдвяне привітання Зеленського: українці самі творять диво

Степан Смишляєв
49 хв. тому

Президент України привітав із Різдвом християн західного обряду і висловив переконання, що українці подолають всі випробування, які їм випали.

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У привітанні до християн західного обряду з Різдвом президент Володимир Зеленський закликав українців не зневірятися та не втрачати надії та любові. "Хіба не цього у своїй суті хочуть зло й темрява, які постали проти нас? Ми протидіємо їм понад 300 днів і вісім років. І хіба ми дозволимо їм досягти бажаного?" - запитав президент.

Він наголосив: цього року на долю українців випало багато випробувань і гірких новин, через що і "традиційний дух Різдва ми можемо відчувати інакше". Однак попри все українці залишаться вірним своїм традиціям.

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"Ми співатимемо колядки - бадьоро, як ніколи, - щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних - у душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного", - сказав президент.

Зеленський додав, що українцям "освітлюють шлях віра й терпіння", вони вірять, що "сльози зміняться радістю, за відчаєм прийде надія, а смерть буде переможена життям".

"Ми будемо відзначати свої свята! Як завжди. Ми будемо усміхатись і радіти. Як завжди. Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі", - наголосив президент.

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