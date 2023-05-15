Український посол заперечує розбіжності з Ватиканом

Зустріч Зеленського та Папи Римського була плідною, розбіжностей немає, заявив посол України при Святому Престолі. За його словами, Ватикан може підтримати щонайменше деякі пункти української формули миру.

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заперечує, що у відносинах Києва та Ватикану є криза через питання можливої посередницької ролі Папи Римського Франциска у врегулюванні війни Росії проти України.

Зустріч Папи Римського та президента України Володимира Зеленського 13 травня була "відкритим і плідним обміном думками", заявив посол в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera , опублікованому в понеділок, 15 травня.

"Якщо посередництво Ватикану міститиме пункти українського мирного плану, то воно, безумовно, буде прийняте з великою радістю. Розбіжностей немає. У нас немає сумнівів, що Святий Престол може ухвалити рішення про співпрацю щонайменше на основі деяких пунктів нашого мирного плану", - наголосив дипломат.

За його словами, якщо й виникло враження про напруженість між українським лідером і Франциском, то лише тому, що "обидві сторони не уточнили свої рамкові умови щодо розмови".

Посол також додав, що запрошення Франциску відвідати Україну залишається чинним.

Повідомлення про напружену атмосферу на переговорах

Раніше в ЗМІ були повідомлення про розбіжності Папи Римського та Зеленського під час переговорів 13 травня. Так, аналізуючи відео та фотографії з зустрічі, журналісти зробили висновок про напруженість між понтифіком і його гостем.

Після аудієнції у Франциска український президент заявив в інтерв'ю італійському телебаченню: "Для мене було честю зустрітися з Його Святістю, але він знає мою позицію. Війна йде в Україні, і мирний план має бути українським". Він також додав, що Україні не потрібні посередники, "за всієї поваги до Його Святості".

Пропозиції Папи щодо посередництва

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський неодноразово закликав країни до миру та пропонував себе у якості посередника. Франциск також заявляв, що готовий відвідати Київ, але лише за умови, що також зможе поїхати до Москви.

30 квітня Папа заявив, що Ватикан бере участь у непублічній миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України. Високопосадовці у Києві та Москві офіційно не коментують це питання по суті, втім Ватикан наполягає, що справа просувається та сподівається, що невдовзі можна буде розкрити її деталі.

Читайте також: Подоляк про мирні ініціативи Папи Римського: Фінальне рішення за Україною