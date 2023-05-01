Папа: Ватикан бере участь у миротворчій місії в Україні

Поки що миротворча місія в Україні, до якої залучений Ватикан, є непублічною, каже Папа Римський Франциск. У Ватикані також готові допомогти з поверненням додому депортованих до Росії українських дітей.

Папа Римський Франциск каже, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України. Про це понтифік розповів ввечері у неділю, 30 квітня, під час спілкування з журналістами в літаку на шляху до Ватикану після триденного візиту до Угорщини.

"Існує місія, яка зараз проводиться, але вона ще не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її", - сказав Папа Римський медійникам. "Гадаю, що мир завжди досягається через відкриття каналів. Ви ніколи не зможете досягти миру через закриття. Це нелегко", - цитує понтифіка агенція Reuters.

Читайте також: Папа Римський засудив несправедливість і "крижані вітри війни"

Франциск додав, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом (єпископом) Іларіоном, який є представником Російської православної Церкви (РПЦ) у Будапешті. "На цих зустрічах ми говорили не тільки про Червону Шапочку. Ми говорили про всі ці речі", - сказав він. Раніше "звичайною моделлю Червоної Шапочки" понтифік називав уособлення "метафізичного добра і зла" доброю Червоною Шапочкою та злим вовком.

"Всі хочуть шляху до миру. Я готовий зробити для цього все, що потрібно", - сказав Папа, підкресливши, що необхідно підтримувати дипломатичні відносини, щоб разом шукати шляхи до миру.

Допомога Ватикану з поверненням в Україну депортованих дітей

Також Папа Римський додав, що Ватикан готовий допомогти з поверненням додому дітей, вивезених росіянами з України. "Святий Престол готовий це зробити (допомогти репатріювати дітей. - Ред.), тому що це правильно, - сказав Франциск. - Всі людські жести допомагають, але жести жорстокості не допомагають. Ми повинні зробити все, що в наших силах".

Нагадаємо, 27 квітня у Ватикані Папа Римський прийняв прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який попросив понтифіка допомогти з поверненням українських дітей, насильницьки депортованих окупантами до Росії.

Шмигаль висловив сподівання на те, що Франциск зможе використати свій вплив, аби повернути мир в Україну, а також запросив Папу Римського відвідати Київ.