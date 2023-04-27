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Папа Римський Франциск та Денис Шмигаль
Папа Римський Франциск та Денис Шмигаль, 27 квітня 2023 рокуФото: Vatican Media/cpp/ipa-agency/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Денис Шмигаль запросив Папу Римського Франциска в Україну

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Папа Римський Франциск та Денис Шмигаль обговорили питання, пов’язані з війною РФ проти України, зокрема, зусилля для відновлення миру та діяльність церкви у країні.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запросив Папу Римського відвідати Україну. Про це він повідомив після зустрічі з ним з у Ватикані у четвер, 27 квітня, в рамках робочого візиту до Італії.

"У Ватикані зустрівся з Його Святістю, Папою Франциском. Розповів, як українці щодня вимушені боротися за свої життя у війні, яку розв’язала Росія, - написав Шмигаль у Telegram. - Запросив Папу Франциска в Україну. Будемо раді вітати понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі".

Обговорили війну і церкву

Під час зустрічі Папа Римський Франциск та Шмигаль обговорили питання, пов’язані з війною, яку розв'язала Росія в Україні, зокрема, гуманітарний аспект та зусилля для відновлення миру, а також діяльність церкви у країні, повідомляє пресслужба Святого Престолу.

"Ми цінуємо зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і вважаємо, що найкращий шлях до миру - це формула президента України Володимира Зеленського. Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що передав Папі Римському фотоальбом про злочини, скоєні військами РФ в Бучі, Бородянці й інших містах України.

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Зазначимо, що питання щодо візиту Папи Римського в Україну після повномасштабного вторгнення піднімалося неодноразово. Втім, у березні в інтерв'ю аргентинській La Nacion він заявив, що готовий відвідати Україну, але лише за умови, що він також зможе поїхати в Росію. "Я поїду або в обидва місця, або в жодне з них", - сказав тоді понтифік.

Говорячи про поїздку до РФ, Франциск визнав, що наразі відвідати Москву він не може, але "це не неможливо".

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