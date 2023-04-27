Шмигаль подарував Папі Римському "Бородянського півника"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час аудієнції у Ватикані з Папою Римським Франциском у четвер, 27 квітня, подарував понтифіку "Бородянського півника" - один із символів незламності українського духу перед російською збройною навалою.

"Аудієнція у Ватикані з Папою Франциском. Вручив його святості від імені українців "Бородянського півника", який став уособленням незламності нашого народу, та фотоальбом про злочини російського агресора в Україні. Розраховуємо на подальшу підтримку Святого Престолу", - написав Шмигаль у Telegram.

Зокрема, прем'єр попросив Франциска допомогти з поверненням в Україну дітей, насильницьки депортованих окупантами до Росії.

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Раніше у четвер Шмигаль повідомив, що запросив Папу Римського до України, а також висловив сподівання на те, що Ватикан долучиться до реалізації "формули миру" президента України Володимира Зеленського, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни.

У короткій заяві Ватикану про аудієнцію з українським прем'єром не йшлося про конкретні теми їхніх переговорів. У повідомленні зазначається, що після зустрічі з Франциском Шмигаль зустрівся з державним секретарем Святого Престолу. Під час "сердечних дискусій, які відбулися в Державному секретаріаті, були висвітлені різні питання, пов'язані з війною в Україні, з особливою увагою до гуманітарних аспектів і зусиль, спрямованих на відновлення миру", йдеться в повідомленні Ватикану.

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9 квітня Франциск після великодньої меси на площі Святого Петра у Римі звернувся до вірян з традиційним великоднім посланням, у якому, зокрема, закликав до активних зусиль міжнародної спільноти, аби припинити війну Росії проти України. "Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий пасхальне світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей", - наголосив понтифік.

Папа Римський неодноразово заявляв, що готовий відвідати Україну, але лише за умови, що він також зможе поїхати до Москви.