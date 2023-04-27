ПАРЄ: Депортація дітей з України - елемент злочину геноциду

Депортація Росією мирних жителів і дітей має на меті знищити ідентичність українського народу. До цього злочину причетний не лише президент Путін, а й білоруський правитель Лукашенко, йдеться у резолюції ПАРЄ.

Факти депортації російською владою дітей з України та їхня насильницька "русифікація" є елементами злочину геноциду. Діти мають бути невідкладно повернені їхнім рідним, а особи, які вчинили ці злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності. Про це йдеться у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка була ухвалена у четвер, 27 квітня, у Страсбурзі. ПАРЄ закликали держави-учасниці Римського статуту виконати ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом щодо російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

Резолюція була ухвалена фактично одноголосно. Її підтримало 87 депутатів. Проти проголосувала депутатка від групи консерваторів з Норвегії Лінда Гофштад-Геллеланд, а німецький депутат від групи консерваторів Гарольд Ваєль (Harold Weyel) - утримався.

Доля тисяч депортованих невідома

У документі ПАРЄ звертається увага на те, що практика незаконної депортації українських дітей з дитбудинків та спецінтернатів, розміщених на окупованих територіях Донбасу, до Росії розпочалася ще до повномасштабного вторгнення РФ. Але після 24 лютого 2022 року процес значно активізувався. На сьогодні складно визначити реальні масштаби насильницьких переміщень, кількість вивезених українських дітей та місця їх перебування в Росії. Проте дані з різних джерел свідчать, що жертвами депортації стали "багато тисяч українців", а ціна та наслідки цього злочину "для сьогодення та майбутнього - величезні".

Резолюція посилається на інформацію, надану українським урядом, згідно з якою, станом на середину квітня цього року з України до РФ було вивезено 19 384 дитини, лише 361 дитину вдалося повернути додому. "Таким чином доля та місцезнаходження ще тисяч дітей та мирних жителів залишається невідомою", - констатується в документі.

Росія зумисне створює нестерпні для мирних жителів умови, щоб виправдати "евакуацію", і не пропонує їм іншого вибору, окрім як виїхати до РФ, на окуповані територію чи в Білорусь. Там їх піддають "незаконній "фільтрації" або, у деяких випадках, тортурам та жорстокому поводженню", говориться у документі. Багато вивезених з України дітей незаконно передаються у прийомні сім'ї, їх поміщають у дитячі будинки або застосують до них прийоми "русифікації".

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Лукашенко причетний до депортацій українців

ПАРЄ відзначає, що організованість та злагодженість, з якою російські окупаційні сили проводять насильницьку депортацію, "дозволяють зробити висновок: ці злочини не є випадковими". "Вони вказують на намір знищити Україну та українську ідентичність, а також культурні та мовні особливості її народу. Насильницькі переміщення, незаконні депортації та "перевиховання" дітей, що є особливо вразливими та потребують захисту, огидні у своїй меті знищити всі їхні зв'язки з українською ідентичністю", - йдеться в резолюції.

Асамблея закликала міжнародне співтовариство та держави-члени Ради Європи послідовно засуджувати ці злочини РФ, а також забезпечити, щоб причетні до їх скоєння були притягнуті до відповідальності. Серед осіб, які, окрім Путіна та Львової-Бєлової, звинувачуються у причетності до депортації українських дітей, резолюція називає "прем'єр-міністра РФ, міністрів освіти та охорони здоров'я, уповноважену з прав людини та першого заступника керівника апарату президента Росії, на регіональному рівні - губернаторів Краснодарського, Магаданського, Камчатського країв, глав Татарстану та Республіки Адигея". Під час обговорення резолюції була також ухвалена поправка, якою до списку причетних до депортації було внесено правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Росія створила механізм з викрадення українських дітей

Дебати, які передували голосуванню за резолюцію, відкрила перша леді України Олена Зеленська, яка звернулася до депутатів ПАРЄ через відеозв'язок з емоційною промовою. Вона переповіла три трагічні історії родин з Маріуполя, діти з яких були насильно розлучені зі своїми батьками та рідними і вивезені до Росії. Їх порятунок став можливим завдяки зусиллям багатьох людей і бажанню їхніх рідних знайти і повернути дітей.

"Ці історії мають щасливий кінець. І наразі у нас 361 така історія. Але є більш вражаюча цифра: понад 19 тисяч - це діти, які все ще перебувають у російському полоні, і це лише ті дані, які нам вдалося підтвердити", - сказала Зеленська, наголосивши, що місце перебування багатьох вивезених українських дітей досі не відоме. Україні потрібна уся можлива допомога, щоб їх врятувати, але, окрім того, злочин незаконної депортації українських дітей потребує покарання. За словами Зеленської, МКС назвав лише двох підозрюваних, хоча "насправді їх тисячі, бо це не випадковий злочин, а цілий спеціально створений механізм", який націлений на викрадення українських дітей.

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Не повторювати помилок історії

Тема дебатів не залишила байдужих у сесійні залі. Багато промовців згадували у виступах про своїх дітей і родини, наголошуючи, що злочин проти беззахисної дитини - вершина підступності. "Місце дитини - вдома з рідними, а не в чужій країні чи чужій сім'ї. Це основа людського життя. Хто її руйнує, той порушує підвалини людської гідності", - заявив фінський депутат від групи соціалістів Кіммо Кільюнен.

Його колега по фракції, ісландська депутатка Сунна Еварсдроттір заявила, що викрадення дітей є компонентом злочину геноциду, "і природа цього злочину покладає відповідальність на всіх нас". Вона закликала почати негайне створення міжнародного механізму, який сприятиме пошуку й поверненню додому депортованих у Росію українських дітей. "Ми повинні запобігти геноциду й не повторювати помилок історії, ми маємо робити все, щоб зупинити цей жахливий злочин проти українців якомога швидше", - сказала політикиня.

Учасники дебатів наголошували на тому, що робота над пошуком і поверненням дітей в Україну складна й чутлива. "Тому дуже важливо, щоб міжнародна спільнота працювала згуртовано на політичному та дипломатичному рівнях. А наші уряди повинні фінансово підтримати правозахисників та неурядові організації, які займаються поверненням дітей", - заявила іспанська депутатка від "Європейської народної партії" Сандра Зампа.